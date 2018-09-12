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Изменились правила автомобильных перевозок

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  • 12.09.2018, 17:22
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Они коснутся каждого пассажира.

Постановлением совета министров Беларуси от 31.08.2018 г. № 636 внесены изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок. Документ был опубликован вчера на Национальном правовом портале, пишет «Вечерний Брест».

Нововведения повлияют на требования к оформлению и оборудованию автомобилей-такси, условия выполнения таксистами перевозок. В понятийный аппарат введут термин «валидатор», устройство для проверки проездных билетов и пропусков. При междугородных перевозках номер места может не указываться, если для этого нет технических возможностей.

Изменения затронут бронирование проездных мест и продажу билетов. Для пассажиров станет возможным регулярное использование электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении. Организация междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении организуется местными исполнительными и распорядительными органами областного территориального уровня. Другим будет подход к «безбилетным» гражданам.

Постановление № 636 вступает в силу через месяц после его официального опубликования.


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