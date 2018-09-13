Отголоски пенсионной реформы: 50-летние на рынке труда РФ под ударом 3 13.09.2018, 14:23

Соискатели старше 50 лет пользуются у работодателей в России наименьшим спросом.

Повышение пенсионного возраста в России чревато ростом безработицы. Таково одно из главных предостережений критиков пенсионной реформы, пишет «Немецкая волна».

По последним данным Росстата, официальный уровень безработицы в стране этим летом составил 4,7 процента - из 76 миллионов трудоспособных граждан не имели работы более 3,5 миллиона человек. Эксперты подсчитали, что в результате реформы на рынке труда появится около 10 миллионов потенциальных работников. Готов ли к этому наплыву российский рынок труда, выясняли журналисты.

Положение возрастных россиян на рынке труда и шансы на трудоустройство

Данные Росстата показывают, что численность работающих россиян сокращается по мере старения и идет на убыль после 40 лет. Так, если сегодня в возрастной категории от 35 до 39 лет имеют работу более 10 млн человек, то от 55 до 59 лет - 7,2 млн, а от 60 до 69 лет - всего 4 миллиона. При этом в последней категории число работающих мужчин и женщин примерно одинаково - по 2 млн человек. Почти одна пятая всех безработных в России - это люди в возрасте от 50 до 65 лет.

После августовского выступления президента Poccии Путина на тему пенсионной реформы, в котором он предложил снизить предполагаемый возраст выхода женщин на пенсию, по сравнению с планами правительства, до 60 лет (для мужчин был оставлен возраст 65 лет), рекрутинговая компания Antal провела опрос компаний, уточнив у них, какой процент сотрудников старше 50 лет они имеют в штате. Большинство работодателей сообщили о том, что у них не более 5 процентов таких работников.

В исследовании Antal отмечается: "Пока соискатели старше 50 лет пользуются на рынке труда наименьшим спросом. Именно в этой группе был зафиксирован наименьший процент тех, кто получал за прошедший год новые предложения от работодателей". Как говорит менеджер Antal Ангелина Воскресенская, уже после 40 лет у кандидатов могут возникнуть определенные трудности с поиском работы, а после 45-50 лет ситуация становится еще более сложной: "За год мы трудоустраиваем около тысячи менеджеров, среди них кандидаты старше 50 лет составляют примерно один процент".

Спрос на новый персонал в возрасте от 50 лет, уступки и "уловки" кандидатов

Эксперты констатируют, что в международных компаниях, работающих в России, возрастные сотрудники имеют меньше шансов найти работу, чем в национальных. Отчасти это связано с тем, что сами нанимающие менеджеры оказываются, как правило, моложе и отдают предпочтение кандидатам своего возраста и младше. Не особенно охотятся за людьми предпенсионного возраста и хедхантеры. Люди старше 51 года получали в 2018 году меньше всех других возрастных категорий предложения новой работы.

Несколько хуже и условия труда людей старшего возраста. 58% из них отмечают, что чувствуют конкуренцию со стороны молодых коллег. Это выливается в то, что среди них находится больше всего тех, кто не ожидает повышения зарплаты, а при переговорах с новыми работодателями они наиболее часто соглашаются на уступки. Чтобы попасть на собеседование, некоторые даже занижают свой возраст, надеясь на то, что уровень их компетенции перевесит, и формальный фильтр будет отброшен.

Ангелина Воскресенская полагает, что найти работу людям старше 50 лет труднее в крупных городах, нежели на периферии, поскольку молодежь активно приезжает в города-миллионники, и конкуренция среди соискателей там выше. Однако статистика показывает, что поиск работы в регионах в принципе более трудоемок. Если в среднем по России более года на поиски работы тратят около 28% безработных, то в некоторых регионах, например Архангельской области и Карачаево-Черкессии, дольше года не трудоустроено около половины всех зарегистрированных на бирже труда.

Поможет ли административное принуждение

Власти уже пообещали, что к работодателям, увольняющим сотрудников предпенсионного возраста или отказавшимся принять их на работу, будут применяться жесткие санкции. Эксперты не считают эту угрозу эффективной. Заместитель заведующего Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) Высшей школы экономики Сергей Солнцев отмечает, что угроза санкций, скорее, ухудшит ситуацию. Он приводит в пример похожую практику "защиты" женщин фертильного возраста: "Для них предусмотрена аналогичная защита, и это приводит к тому, что их менее охотно берут на работу, а если берут, то могут платить меньшую зарплату, менее активно продвигать по карьерной лестнице".

К тому же, как заявил эксперт, "в рамках российской судебной практики довольно сложно определить, что такое необоснованный отказ в найме". "Если следовать строго букве закона, то доказать, что отказ был связан именно с возрастом, а не профессиональными качествами, будет сложно", - полагает Солнцев. Возникают дополнительные риски и для работодателей - не исключены угрозы со стороны кандидатов, кроме того, открываются новые возможности для коррупции.

Также возможны и негативные последствия для сотрудников в возрасте младше предпенсионного. "У работодателей будут стимулы расставаться с работниками незадолго до наступления предпенсионного возраста, увольняя работника, переводя его на короткие срочные контракты и так далее", - предупреждает эксперт ЛИРТ. Впрочем, по его словам, есть основания предполагать, что, как и многие другие нормы трудового права, данная мера будет соблюдаться не слишком строго, тем более что и сейчас небольшие компании имеют практику обхода особенно неудобных норм Трудового кодекса.

Государство само подает работодателям обратный пример

В компании Antal считают, что более верным путем было бы не ужесточение государственного надзора за работодателями, а изменение менталитета последних, поскольку сотрудники старшего возраста зачастую обладают большими компетенциями. "Они также более лояльны к работодателю, реже меняют работу, их карьерные и зарплатные ожидания ниже, чем у 25-30-летних, поэтому для работодателя такие сотрудники могут быть стабильной и надежной основой", - считает Ангелина Воскресенская.

По ее мнению, и государству следовало бы задействовать не метод "кнута", а метод "пряника": например, поддерживать компании, берущие на работу сотрудников 50+, предоставляя им льготы или налоговые вычеты. Пока же сами госпредприятия демонстрируют обратный подход в своей кадровой политике. "В последнее время мы не раз слышали от представителей государственных компаний, что у многих идет курс на омоложение трудовых коллективов. А это идет вразрез с новой инициативой правительства", - указывает эксперт.