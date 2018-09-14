В страшной аварии в Минске погибли два человека 3 14.09.2018, 9:18

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Утром 14 сентября в Минске произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Авария произошла около 7 утра на улице Седых. По пока неустановленным причинам автомобиль Mazda 6 врезался в дерево.

«На месте аварии были обнаружены два тела без признаков жизни», — сообщила tut.by официальный представитель МЧС Ольга Мельченко.

Спасатели доставали из машины тела погибших.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.