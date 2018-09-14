Лидеру «Троiцы» Ивану Кирчуку – 60! 14.09.2018, 17:21

Иван Кирчук

Фото: charter97.org/Иван Межуй

27 сентября в Большом зале филармонии этно-трио «Троіца» представит новый альбом «Цар-Агонь».

14 сентября лидер этно-трио «Троица» Иван Кирчук празднует 60-летие. Charter97.org поздравляет музыканта с юбилеем и желает всегда преданных слушателей на Родине, финансовых плодов от концертов и все же довезти до Минска «Батлейку».

27 сентября в Большом зале филармонии этно-трио «Троіца» представит новый седьмой альбом "Цар-Агонь", передает euroradio.fm.

Концерт так же будет посвящен 60-летию Ивана Кирчука.