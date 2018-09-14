Кубок Дэвиса: Россия - Беларусь - 1:1 1 14.09.2018, 19:55

После первого игрового дня счет в противостоянии Россия - Беларусь равный.

Белорус Илья Ивашко (99 АТП) нанес поражение россиянину Даниилу Медведеву (35) в поединке в рамках матча плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса — 7:6, 6:4, передает «Прессбол».

Таким образом, после первого игрового дня счет в противостоянии Россия — Беларусь равный — 1:1.

РОССИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:1

Карен Хачанов (25 АТП) — Егор Герасимов (263 АТП) — 7:6 (4), 6:3

Даниил Медведев (35) — Илья Ивашко (99) — 6:7 (2), 4:6

На субботнюю парную комбинацию заявлены Андрей Рублев и Евгений Донской и Максим Мирный с Андреем Василевским. Следом пройдут матчи Хачанов — Ивашко и Медведев — Герасимов.