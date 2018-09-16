В поезде, на котором журналистка «Белсата» ехала в Вильнюс, нашли «взрывчатку» 5 16.09.2018, 11:25

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Пассажиров высадили на станции Гудогай.

Как сообщает «Белсат», в поезде, на котором журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц ехала в Вильнюс, нашли взрывчатку.

16 сентября пассажиров поезда «Минск - Вильнюс» высадили на станции Гудогай в связи с заминированием.

Фото: belsat.eu

«Поезд« Минск - Вильнюс», на котором я еду, задержали по техническим причинам. Высадили всех пассажиров. Сначала вывели всех пассажиров из моего вагона, потом еще из одного, а потом - весь поезд», - сообщила Чайчиц редакции.

По словам журналистки, на место прибыли спасатели, «скорые», милиционеры в бронежилетах. Операция началась после проверки документов на станции «Гудогай». Ни пограничники, ни правоохранители не комментируют ситуацию. Пассажирам сообщили, что их отправят на следующем поезде.

Позже пограничники рассказали, что в одном из вагонов нашли ящик со взрывчаткой. Поезд оттянули от станции.

После этого людям сказали, что следующий поезд также «задерживается».

«Сказали, что следующий поезд будет не скоро. Ждут специалистов из Минска или Гродно», - рассказывает Чайчиц.

Фото: belsat.eu

Журналистку Ольгу Чайчиц власти каждый месяц штрафуют за сотрудничество с «Белсатом». Общая сумма нынешних штрафов составила уже Br 8330 - и продолжает расти.

Во вторник судебный исполнитель сообщила Чайчиц об ограничении выезда из страны - ложном, так как все штрафы журналистка вовремя оплачивает.

Фото: belsat.eu

В среду благодаря вмешательству юридического отдела Белорусской ассоциации журналистов, судеьная исполнительница была вынуждена отозвать запрет на выезд.

Судья Дзержинского суда подтвердила, что Ольга Чайчиц свободная в праве передвижения.