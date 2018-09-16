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Лучшая фотография, которая показывает настоящий СССР

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  • Максим Мирович
  • 16.09.2018, 11:56
  • 1,886

Снимок сделан французским фотографом Арнри Бессоном.

Задумался я недавно над тем, какой фотоснимок я мог бы назвать "лучшей фотографией СССР" — то есть такой, которая лучше всего передаёт атмосферу жизни в Советском Союзе в одном кадре. На ум приходили всякие фотоснимки советских полупустых магазинов, автомобилей на дровах или даже редких фотоснимков ГУЛАГа, но в качестве "лучшего фото СССР" я выбрал вот этот снимок, что стоит заглавным в посте.

Фотография сделана французским фотографом Арнри Бессоном, который прилетел в СССР в 1954 году и сделал там серию фотографий. В советском консульстве фотографа предупредили, что все негативы он должен будет проявить в СССР и показать цензорам, что именно он собирается показывать на "загнивающем Западе", и для этого Анри захватил с собой в СССР все необходимые реактивы.

Видимо, этот фотоснимок не вызвал у советских цензоров никаких нареканий, а между тем это фото как нельзя лучше отображает СССР пятидесятых годов, который был довольно-таки мрачной страной. Фото сделано на открытии достижений Народного хозяйства, и в кадре представлен тот самый народ, чьи достижения демонстрируются на выставке. Как по мне — фото очень мрачное, безрадостное и какое-то тоталитарное, что ли. В толпе нет молоды улыбающихся лиц, есть только какие-то изможденные тяжелым трудом несчастные люди, мрачно глядящие куда-то вдаль. А ещё в толпе очень много военных.

Вот это и есть по моему мнению лучший снимок СССР. Что можете о нём сказать?

И какую "лучшую фотографию СССР" могли бы показать вы?

Максим Мирович


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