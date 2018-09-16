На пляже в США акула напала на мужчину 16.09.2018, 16:43

Впервые за последние 70 лет в штате Массачусетс акулы стали нападать на людей.

В штате Массачусетс акула напала на человека, в результате от полученных травм 20-летний мужчина умер. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел вчера, 15 сентября, в городке Велфи на одном из пляжей города.

Мужчина лет занимался серфингом, когда его атаковала акула. Спасатели достали его из воды, но позже в больнице он умер от полученных ранений. Его данные не обнародовали.

Власти в городе закрыли минимум на сутки все пляжи.

19 июля двое детей пострадали в результате нападений акул у берегов Лонг-Айленда в Нью-Йорке. По словам чиновников, это первые подобные инциденты в штате за последние 70 лет.