закрыть
16 сентября 2018, воскресенье, 16:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

На пляже в США акула напала на мужчину

  • 16.09.2018, 16:43

Впервые за последние 70 лет в штате Массачусетс акулы стали нападать на людей.

В штате Массачусетс акула напала на человека, в результате от полученных травм 20-летний мужчина умер. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел вчера, 15 сентября, в городке Велфи на одном из пляжей города.

Мужчина лет занимался серфингом, когда его атаковала акула. Спасатели достали его из воды, но позже в больнице он умер от полученных ранений. Его данные не обнародовали.

Власти в городе закрыли минимум на сутки все пляжи.

19 июля двое детей пострадали в результате нападений акул у берегов Лонг-Айленда в Нью-Йорке. По словам чиновников, это первые подобные инциденты в штате за последние 70 лет.


популярное за неделю

Мнение

Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников