Bloomberg: Российским технократам не под силу одолеть гопников 2 16.09.2018, 19:13

Не стоит заблуждаться: ловкие и энергичные технократы внутри путинского режима служат бандитскому государству.

Многие страны показывают миру несколько разных лиц, но в этом смысле России удалось всех перещеголять. Ее правительство — это двуликий Янус, чьи лица порой настолько различны, что вполне могли бы принадлежать особям разных видов, пишет Bloomberg (перевод - inosmi.ru).

На этой неделе одно из этих лиц привлекло к себе массу внимания СМИ. Во-первых, глава российской Национальной гвардии генерал Виктор Золотов опубликовал видеозапись своей гневной тирады, адресованной борцу с коррупцией Алексею Навальному, обвинившему генерала в причастности к коррупционным схемам в сфере госзакупок. Золотов управляет силами численностью в 340 тысяч человек, к которым относятся элитные подразделения быстрого реагирования, а Навальный отбывает 30-дневный срок за организацию несанкционированного митинга. Однако генерал вызвал активиста на поединок — «на ринг, на татами, куда угодно».

«Вам никто никогда как следует не давал по заднице, да так, чтобы вы это печенкой прочувствовали, — сказал Золотов. — Я обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную… Я вам обещаю, что, прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. Я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу».

Золотов, который обычно старается не попадать в поле зрения прессы, не просто совершил крайне нехарактерный для него шаг и публично пригрозил известному оппоненту режима. Он поразил сотни тысяч россиян, посмотревших эту тираду, в которой смешались выражения, характерные для мелких преступников, с высокопарными высказываниями о чести офицера. Не заметить этот контраст между должностью Золотова и его речью гопника было просто невозможно.

«Этому человеку категорически нельзя выступать на публике, — написал репортер Роман Шлейнов в Фейсбуке. — Думаю, своим существованием около Владимира Путина он выдает, примерно, ту группу людей в президентском окружении, которая инициируют операции по устранению неугодных за рубежом и внутри страны». По словам Шлейнова, речь идет о группе людей, которые не воспринимают никакие законы и процедуры и которые верят только в силу.

В четверг, 13 сентября, у мира появилась возможность лучше разглядеть это лицо России, когда двое мужчин, которых Соединенное Королевство обвиняет в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Эти двое выглядели так, будто они были персонажами гангстерской комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщики» (2008). Симоньян даже не пыталась притвориться, что она верит в их неуклюжую историю о том, как они приехали в Солсбери, чтобы посмотреть местный собор со шпилем длиной в 123 метра. Она даже ретвитнула один из многих мемов, появившихся в российских соцсетях, где она спрашивает их: «Ребят, а вы точно не сотрудники спецслужб?» А они в один голос отвечают: «Так точно!»

Россияне, посмотревшие это интервью, были поражены бандитским видом этих двоих. Это были гопники, а вовсе не лощеные офицеры разведки. Тот факт, что они выступили на контролируемом государством телеканале после того, как Путин публично призвал их сделать это, стало доказательством того, что российское правительство не стыдится тех позорно низких стандартов, которые оно устанавливает для своих «головорезов».

Но как можно увязать все это с другим лицом России? На прошлой неделе глава Центробанка России Эльвира Набиуллина — она только что неожиданно для всех увеличила ключевую ставку вопреки сопротивлению со стороны Кремля — выступила с лекцией в Международном валютном фонде. Глава МВФ Кристин Лагард (Christine Lagarde) представила ее как любительницу оперы и мастера в области управления центробанками. «Как хорошо знает любой поклонник оперы, великие оперные дирижеры должны обладать замечательным характером, интуицией и навыками лидерства. Все это и многие другие качества есть у Набиуллиной», — сказала Лагард.

В Вашингтоне на хорошем английском языке Набиуллина сказала следующее: «Хочу подчеркнуть, что таргетирование инфляции не только позволило нам добиться низкой инфляции, но и стало основой для поддержания финансовой стабильности. Если система инструментов денежно-кредитной политики является прозрачной и политика реализуется классическими — я бы даже сказала ортодоксальными — способами, рынки начинают реагировать на шоки более последовательно и со временем стабилизируются самостоятельно».

А теперь давайте сравним это выступление Набиуллиной с тирадой Золотова, который глядя в камеру сказал: «А вот кто вы вообще, Навальный? Я хочу понять ваши составляющие. Откуда вы беретесь? Для чего? Понятно, что вы — изделие из американской пробирки. Вы все — клоны. Естественно, конечно же, вы — марионетки».

Или со словами Александра Петрова — одного из подозреваемых, обвиняемых в совершении покушения в Солсбери, — который запинаясь сказал: «С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря».

Так было с того момента, когда Путин пришел к власти в 2000 году. Его правительство проводило тщательно продуманную политику реформ во время его первого президентского срока, что вызывало хвалебные дифирамбы со стороны помощников Путина — особенно западных финансистов. Позже многие из них пережили разочарование, потому что они поняли, сколько власти досталось гопникам из правоприменительных органов.

Тем российским технократам, которые не входят в состав правительства, не нужно скрывать, как они к этому относятся. «Трудно надеяться на что-то хорошее стране, у которой внутренними войсками командует гопник», — написал бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Двуликая природа российского государства не имеет ничего общего с загадочной русской душой и сложным национальным характером, в котором мрачная жестокость отлично уравновешивается блестящим интеллектом. Нет никакого баланса между гопниками и интеллектуалами: есть четкая иерархия, четкое понимание, кто на кого работает.

Гопники — это те, кто правит страной, продолжая подавлять инакомыслие и поддерживая коррумпированные сети при помощи силы. Они также принимают ключевые политические решения России — решения атаковать соседей, отравлять оппозиционных активистов и перебежчиков, вмешиваться в политические кампании в других странах. Во всем этом их поддерживает Путин, и его поддержка этих наглых, зачастую безрассудных шагов отлично вписывается в господствующую культуру гопников. Даже когда Путин начинает говорить как Набиуллина — он знает, как это делается, — он просто отдает должное своей команде поддержки, то есть тем управленцам и экономистам, которые должны расчищать весь этот беспорядок, должны придумывать, как можно выжить в условиях ужесточения санкций и как поддерживать макроэкономическую стабильность при режиме, для которого характерны непредсказуемые импульсы.

Эти экономисты и управленцы уже давно заключили сделку с дьяволом. Они знают, какой системе они служат, и они являются ее частью. Их главный страх — что однажды их чар не хватит для того, чтобы обеспечивать единство России, что однажды гопники зайдут слишком далеко и им не удастся снова замести мусор под ковер. Видео Золотова и фиаско подозреваемых в отравлении в Солсбери указывают на то, что события развиваются именно в таком направлении.