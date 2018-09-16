Украина до конца года создаст военно-морскую базу на Азовском море 16.09.2018, 21:12

Это должно создать условия для отпора агрессивным действиям РФ в этом регионе.

Украина до конца года планирует создать военно-морскую базу на Азовском море.

Об этом сообщает Правительственный портал на странице в Facebook, передает unian.net.

Отмечается, что на Азовском море до конца 2018 года планируется создание военно-морской базы Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

«Это (создание базы) создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сегодня, 16 сентября, в Бердянске были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.