Александр Нойок: В Беларуси милиционер спрашивал про мою зарплату
- 16.09.2018, 21:21
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Украинский полузащитник брестского «Динамо» рассказал о случае, когда его узнал сотрудник ГАИ.
Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок в интервью клубной пресс-службе рассказал о случае, когда его узнал сотрудник ГАИ, передает «Трибуна».
– Часто гаишники узнавали в тебе футболиста?
– Не очень, но разочек было. Первым делом милиционер спросил про мою зарплату, сколько получаю.
– Правду сказал?
– Нет, конечно. Он уточнил о сумме, больше или меньше. Я ответил и в ответ услышал: «Ну, нормально», – вспомнил Нойок.