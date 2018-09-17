Фотофакт: В Могилеве в сентябре зацвели жасмин, черешня, акация и яблони 17.09.2018, 11:23

Флора Могилева посчитала сентябрь весенним месяцем.

Могилевчане говорят, что цветут яблони, черешня и даже розовая акация. Фотографиями горожане делятся в соцсетях, сообщает tut.by.

В поселке Вейно под Могилевом в сентябре цветет розовая акация.

Яблони повторно зацвели и в Минской области, и в Рогачеве. В Гродно повторно зацвели каштаны, а в Щучинском районе — вишня.

К слову, каштаны еще раз зацвели и в Минске. Сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Игорь Гаранович рассказал, что это из-за погоды. Если долгое время стоит высокая температура, наблюдается теплое лето и поздняя осень, тогда расцветают не только каштаны.

По словам Игоря Гарановича, повторное цветение деревьев в последнее время довольно распространенное явление.