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Тереза Мэй выдвинула ультиматум по Brexit

  • 17.09.2018, 11:37
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Тереза Мэй
Фото: AP

Премьер Британии поставила депутатов перед выбором.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью в программе Panorama на телеканале ВВС заявила, что у депутатов британского парламента есть выбор между предложенной Мэй сделкой с ЕС, либо никакой сделкой по Brexit, сообщает korrespondent.net.

"Я считаю, что у нас будет выгодная сделка после переговоров с ЕС", - заявила премьер-министр.

Помимо этого, она не согласна с решением вопроса о границе Ирландии от сторонников Brexit. Мэй заявила, что если британский парламент не утвердит так называемый "план Чекерс" (позицию на переговорах с ЕС, согласованную в июле на заседании правительства в загородной резиденции Чекерс), то альтернативой этому станет отсутствие сделки в принципе.

Издание отмечает, что план Мэй по выходу из ЕС критикует не только экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, но и члены консервативной партии. Кроме того, в британском парламенте требовали отставки Мэй.

Напомним, лидеры ЕС во время встречи в Зальцбурге объявят, что в ноябре состоится чрезвычайный саммит по Brexit.

Ранее стало известно, что Европейский парламент примет соглашение с Лондоном лишь за две недели до Brexit, который намечен на 29 марта 2019 года.


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