Как у белорусов забирают $10 тысяч ежедневно 2 17.09.2018, 20:16

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Власти зарабатывают десятки тысяч долларов с каждой копейки.

Ржаной хлеб незаметно подорожал на 2 копейки. Но если те 2 копейки помножить на количество потребленного хлеба, то получается прибыль в $10 тысяч ежедневно.

Эксперт «Личного капитала» на «Белсате» Михаил Залесский подсчитал, какие продукты подорожали в последнее время. И выяснил, что рост цен – дело неизменное. Молоко также подорожало на 2 копейки за литр, соответственно и все изделия из молока.

«Потребляют молока и изделий из него граждане по 280 килограммов на душу, надо было бы 354, ученые говорят, но что-то идет не так. Не сказать что в магазинах дефицит, скорее –в кошельках», – говорит Михаил Залесский.

Дорожает также и мясо, птица, яйца. На полтора процента, на два, пять, семь – не все потребители заметили те изменения. Но продавцы зарабатывают десятки тысяч долларов с каждой копейки.