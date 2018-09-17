закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 20:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Как у белорусов забирают $10 тысяч ежедневно

2
  • 17.09.2018, 20:16
  • 1,106

Власти зарабатывают десятки тысяч долларов с каждой копейки.

Ржаной хлеб незаметно подорожал на 2 копейки. Но если те 2 копейки помножить на количество потребленного хлеба, то получается прибыль в $10 тысяч ежедневно.

Эксперт «Личного капитала» на «Белсате» Михаил Залесский подсчитал, какие продукты подорожали в последнее время. И выяснил, что рост цен – дело неизменное. Молоко также подорожало на 2 копейки за литр, соответственно и все изделия из молока.

«Потребляют молока и изделий из него граждане по 280 килограммов на душу, надо было бы 354, ученые говорят, но что-то идет не так. Не сказать что в магазинах дефицит, скорее –в кошельках», – говорит Михаил Залесский.

Дорожает также и мясо, птица, яйца. На полтора процента, на два, пять, семь – не все потребители заметили те изменения. Но продавцы зарабатывают десятки тысяч долларов с каждой копейки.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари