Видеофакт: Водитель Citroеn не заметил круговое движение и взлетел в воздух 6 18.09.2018, 8:49

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Вывод из этого можно сделать только один.

Водитель Citroеn наглядно продемонстрировал, почему нельзя отвлекаться за рулем, сообщает abw.by.

На видео, которое можно найти на просторах интернета, можно заметить, как водитель иномарки при перестроении из одной полосы в другую не заметил круговое движение. В результате его машина натыкается на бетонную неровность и подлетает высоко вверх.

Что произошло дальше, неизвестно, однако вывод из этого можно сделать только один: не спешите и обращайте внимание на дорожные знаки!