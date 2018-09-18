Эрдоган копирует Лукашенко? 3 18.09.2018, 9:11

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Оба правителя делают противоречивые заявления о полученных дорогих подарках.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему принял самолет Boeing 747−8 стоимостью около $ 500 млн от эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, пишет «Солидарность».

По словам Эрдогана это подарок, а не покупка.

— Он (эмир) сказал: «Я не буду брать деньги от Турции. Я даю его в качестве подарка, — приводит Reuters слова Эрдогана.

— Мы будем летать на нем. Это самолет Турецкой Республики, а не мой личный, — подчеркнул он.

Заявление президента Турции выглядят как оправдание. После того, как у Эродогана появился новый самолет, депутат парламента от оппозиционной Республиканской народной партии Сезгин Танрикулу выразил обеспокоенность по поводу того, что самолет был куплен, а не пожертвован, отметив, что Турция находится в экономическом кризисе.

А теперь вспомним, как после кризиса 2011 года Лукашенко рассказывал журналистам о дорогом подарке от одного российского человека.

По словам правителя Беларуси, «Майбах» он отдал в гараж государству. Вскоре после этого признания автомобиль этой марки был замечен в кортеже диктатора.