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Колумнист «Совбелии»: Имеют ли моральное право люди без средств на машину заводить детей?

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  • 18.09.2018, 11:00
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Максим Осипов

Пропагандист вызвал шквал негативной реакции в социальных сетях.

Обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Максим Осипов отличился в «Фейсбуке» очередным одиозным заявлением, пишет nn.by.

Осипов высказался в комментариях к посту журналиста Василия Малашенкова.

Тот обратил внимание, что новые правила перевозок дискриминируют людей с детскими колясками. Если у пассажира нет билета, он должен входить в переднюю дверь общественного транспорта, а туда с коляской не пройдешь.

«Мне вот интересно, кто с этими колясками вообще прется в транспорт, если у молодых родителей обычно по две-три машины? Либо всегда можно взять такси и не портить нервы ни водителям общественного транспорта, ни пассажирам. А если нет средств ни на личные авто, ни на такси — имеют ли они вообще моральное право заводить детей и усложнять тем самым жизнь обществу? Яжемать и т.д.?» — написал Осипов и сразу изменил приоритеты обсуждения пользователей интернета, которые из проблемы входа в переднюю дверь переключились уже на его личность.

Осипову заметили, что у него неправильное понимание принципов самого института общественного транспорта.


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