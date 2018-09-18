В минском колледже газировку и кофе будут продавать по паспорту 7 18.09.2018, 13:24

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В учебном заведении повесили объявление об ограничении продаж, прямо как в магазине.

На днях в буфете одного из минских колледжей появилось трогательное объявление об ограничении продажи газировки и кофе «лицам моложе 18 лет» (подчеркнуто), пишет onliner.by.

Оказалось, это продолжается «война за детское здоровье». Совершеннолетним мир сладкой газировки доступен без ограничений.

— Нашим учащимся примерно 15—18 лет, это выпускники 9-х классов, — рассказали в администрации колледжа. — Но есть и совершеннолетние учащиеся, заочники. После проверки санстанции нам было настоятельно рекомендовано ограничить питание несовершеннолетних, исключив из доступности кофе и сладкую газировку.

В колледже пока сами точно не знают, что получится из идеи разделения потоков:

— Паспорт мы не требуем, конечно. Но продавец будет стараться новым ученикам не давать «запрещенку». Кофе у нас черного нет в принципе: он запрещен, поэтому есть только всякие «капучино-мокачино» (на самом деле запрещен «натуральный». — Прим.).

Понятно, что жизнь расставит по местам, это все прекрасно понимают.

В санстанции пояснили, что их коллеги еще недокрутили гайки:

— Исходя из Санитарных норм и правил «Требования для учреждений профессионально-технического и среднего специального образования», утвержденных постановлением Минздрава №38, газировка и кофе не должны быть в продаже в принципе. Поэтому объявление — не самое жесткое решение районной санстанции.

Но жить (и учиться) можно, потому что о смаженке и пицце в списке не сказано ни слова! А «запрещенку» пейте дома.