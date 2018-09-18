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Директор предприятия разворовывал инновационный фонд Мингорисполкома?

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  • 18.09.2018, 14:37

КГК установил факт хищения $3,5 миллионов.

В отношении директора унитарного предприятия в Минске возбуждено уголовное дело о крупном хищении из инновационного фонда горисполкома. Под конкретный проект было выделено 7 миллионов рублей, но он не выполнен, рассказали tut.by в Комитете госконтроля.

Финансовая милиция проверила, на что пошли деньги, выделенные по Государственной программе инновационного развития на 2011−2015 годы.

Оказалось, унитарное предприятие в 2013−2016 годах получило из инновационного фонда Мингорисполкома более 7 миллионов рублей (3,5 миллиона долларов. — Прим.). Деньги шли на разработку опытного образца многоместной гипобарокамеры многоцелевого использования. Но до сих пор образец барокамеры не изготовлен. Некоторые закупленные для этого товары, работы и услуги не использовались, а отдельные работы фирма не выполнила вовсе.

Средства расходовались с использованием реквизитов нескольких организаций, которые не имели «достаточного производственного и научного потенциала» в этой области, также деньги переводились на счета физических лиц.

«Установлено, что представленные в органы казначейства документы не соответствовали действительности, а выделенные из инновационного фонда Мингорисполкома бюджетные средства использованы на цели, не связанные с разработкой и изготовлением опытного образца барокамеры», — рассказал замначальника Департамента финансовых расследований КГК Юрий Кардымон.

По версии следствия, в 2013−2015 годах на основании документов о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ более 100 тысяч рублей были перечислены на счета физлиц. Но, считают в КГК, никакие работы не выполнялись, а деньги шли директору, которые он тратил по «собственному усмотрению».

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Директор признан подозреваемым, он заключен под стражу.

Выяснилось также, что за счет фонда еще в 2016 году был куплен роботизированный сварочный комплекс за 6 миллионов рублей для изготовления барокамеры. В течение месяца его вывезли в Россию и не вернули до сих пор, тут он даже не использовался.

Расследование уголовного дела продолжается.


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