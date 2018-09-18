Украина номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира 18.09.2018, 18:09

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Парламент Украины поручил спикеру Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в Нобелевский комитет.

Верховная Рада Украины предложила кандидатуру украинского политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

За соответствующее постановление проголосовали 245 народных депутатов Украины.

Согласно документу, парламент поручил спикеру Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в Норвежский Нобелевский комитет.

Решение номинировать Сенцова было принято исходя из того, что он демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека в течение всего периода своего незаконного содержания.

В заявлении также перечислены имена всех украинцев, которые незаконно удерживаются Россией.

Вопрос освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных будут поднимать и на сессии Генассамблее ООН. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет Укринформ.

Украинская сторона просит делегации стран-участников сессии поднять вопрос освобождения украинце в публичных заявлениях, а также во время возможных контактов с официальными представителями Российской Федерации.

Ельченко пояснил, что основная цель этого шага направлена на то, чтобы "вопрос украинских политических заложников, которых незаконно удерживает Россия, была одной из ключевых тем для обсуждения на Генассамблее".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.