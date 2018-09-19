Российскую экономику оставят без денег от нефти 19.09.2018, 11:38

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Правительство РФ намерено разместить эти средства за пределами страны.

Фонд национального благосостояния России, в который с 2017 года уходят все доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, будет инвестирован вне российской экономики, сообщает finanz.ru.

С предложением направить деньги фонда в зарубежные проекты к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава МЭР Максим Орешкин.

Путин дал резолюцию "согласен" и поручил начать реализацию этого подхода уже в следующем году, сообщил "Интефаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

К 2019-му году размер ФНБ превысит 7% ВВП, и с этого момента Бюджетный кодекс позволяет тратить накопленные средства.

Эти вложения, впрочем, должны сохранять внешний характер по отношению к российской экономике (то есть уходить за рубеж), чтобы "не разрушать сформированную макроэкономическую конструкцию", говорится в письме Орешкина.

Во-первых, по мнению министра, средства ФНБ можно направлять на кредитование зарубежных предприятий, которые готовы покупать продукцию российского производства. Такой механизм уже действует в ОПК - российское оружие покупают преимущественно на российские же деньги. В прошлом году объем продаж достиг 15 млрд долларов.

Для товаров гражданского назначения могут использоваться Росэксимбанк и ЭКСАР.

Вторым каналом станет строительство производственной базы российских компаний за пределами РФ. Это расширит им доступ на рынки третьих стран при условии сохранения значительной части добавленной стоимости произведенной продукции на территории России.

В-третьих, министр предлагает использовать средства ФНБ на льготное финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.

На 1 сентября, по данным Минфина, размер ФНБ составлял 5,16 триллиона рублей, или 75 млрд долларов.

Треть этой суммы, впрочем, де-факто уже потрачена. 574,6 млрд рублей размещено под льготную ставку на депозитах в оказавшемся на грани дефолта ВЭБе, 3 млрд долларов - выделено Украине в попытке спасти режим Виктора Януковича за несколько месяцев до его свержения и бегства из страны, еще 443 млрд рублей потрачено на поддержку банковской системы.

112,6 млрд рублей и 4,11 млрд долларов вложено в "самоокупаемые инфраструктурные проекты".

Ликвидная часть ФНБ - валютные отстатки на счетах Минфина в ЦБ - составляла 22,113 миллиарда долларов, 20,717 миллиарда евро, 4,368 миллиарда фунтов стерлингов.