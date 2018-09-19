Андрей Паук: Мне не нужна искаженная инфа из газеты, мне нужна прямая информация 19.09.2018, 14:08

Андрей Паук

Фото: svaboda.org

Блогер борется за право на получение информации.

Суд Мозырского района не удовлетворил жалобу блогера из Октябрьского Андрея Паука о нарушении его права на получение информации, пишет гомельская «Весна».

Еще в июне Паук обратился к руководству Октябрьского райисполкома и районного «cовета депутатов» с предложением разрешить ему присутствовать на открытых совещаниях в райисполкоме и на сессиях районного «совета депутатов». Чиновники ответили, что такого права Паук не имеет и отказали ему в просьбе.

Блогер посчитал что этим отказом чиновники нарушили его конституционное право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, гарантированное как международными соглашениями, так и национальным законодательством. В частности он ссылался на статью 23 Конституции РБ и на ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Жалобы в вышестоящую инстанцию - Гомельский областной исполнительный комитет - также остались без удовлетворения.

Эту жалобу примерно месяц назад рассматривал судья Октябрьского района Владимир Василевский, но в судебном перерыве, еще до момента проведения прений сторон, на столе прокурора заметили готовый текст решения. Выложили его в интернет - и вместо вердикта судья принял решение о самоотводе. Поэтому и направили жалобу на рассмотрение в другой район.

Суд, который состоялся 17 и 18 сентября вынес решение отказать Андрею Пауку и его представителю Леониду Судаленко в удовлетворении жалобы на решения и действия должностных лиц государственных органов, сославшись при этом на Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении" а также на Закон "О информации, информатизации и защите информации".

Андрей Паук на своей странице в «Фейсбук»е так прокомментировал решение судьи суда Мозырского района Дмитрия Мазая:

- Судья Мазай сделал вывод, что его право на получение информации не нарушено, так как я получаю эту информацию из районной газеты. Отвечаю: мне не нужна искажена инфо из газеты, мне нужна прямая информация, полученная во время присутствия на открытых совещаниях. Напоминаю, что регламент райисполкома и райсовета не запрещает гражданам РБ присутствовать на таких мероприятиях, а статья 34 Конституции гарантирует получение информации.

Блогер не удовлетворен решением суда Мозырского района и намерен обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.