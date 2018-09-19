Ложка меда в бочке дегтя 7 Валерий Карбалевич

19.09.2018, 15:37

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Валерий Карбалевич

Абсолютная власть в течение четверти века сделала свое пагубное дело.

За 24 года белорусы так привыкли, что в центре информационного поля стоит А. Лукашенко, что по-другому уже не представляют себе общественно-политическую жизнь страны. В последние дни Лукашенко несколько раз представал не в официальном образе, не в рабочем кабинете, а в неофициальной обстановке.

5 сентября государственные телеканалы показали, как Александр Лукашенко руководил уборкой урожая картофеля и арбузов на своей плантации (три гектара земли только под картошку) на территории резиденции в Дроздах. Смысл этой пиар-акции понятен. Большинство белорусов тоже осенью убирают урожай на своих сельхозучастках и дачах. Поэтому уже много лет выстраивается образ народного президента, близкого простому люду. Дескать, он такой же, как и вы, «свой», у него такие же заботы. К тому же этот урожай сын Коля с одноклассниками отвезли в минский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Все бы чудно. Но эту благочинную, благолепную пасторальную картину испортил один нюанс. А. Лукашенко убирал картошку и арбузы в окружении более десяти красивых девушек. Будто с конкурса красоты их прислали на перевоспитание.

В последнее время Лукашенко все чаще появляется на публике рядом с красавицами. Причем не только на досуге. Они стали сопровождать его уже и в рабочих поездках. Недавно глава государства даже в качестве шутки предложил одной из них стать руководителем агрохолдинга.

Зачем все это делается? Прежде всего, самому А. Лукашенко нравится такая компания. В таком случае пусть весь мир помолчит. Можно предположить, что обществу посылается сигнал примерно такого содержания: я еще не старый.

Но, увы, население прочитывает или расшифровывает это послание совсем не так, как хочет Лукашенко, не со знаком плюс. В таком случае говорить о моральном авторитете, каковым в силу самого статуса должен быть глава государства, не приходится.

Следующий сюжет. 8 сентября во время празднования Дня города Александр Лукашенко принял участие в соревновании на лыжероллерах и роликовых коньках. Угадайте с трех раз: кто победил? Правильно, победу одержала команда НОК, за которую выступал Лукашенко.

Телерепортажи об этом событии призваны показать Лукашенко в хорошей физической форме. Опять же пропаганда здорового образа жизни.

Но, увы, бесконечные спортивные победы Лукашенко дают обратный эффект, вызывают у публики легкую иронию. Оказывается, А. Лукашенко мало быть политическим триумфатором, каждый день появляться на экранах телевизоров в роли главы государства. Детская мечта стать спортивной звездой, кумиром тысяч болельщиков, играть под шум трибун теперь реализовалась таким экзотическим образом.

Плохо скрываемая жажда превосходства, постоянная потребность в победном допинге не добавляют положительных штрихов к образу Лукашенко. В этих потешных спортивных победах есть что-то из детства, когда взрослые, чтобы сделать ребенку приятное, играют понарошку, поддаются. Самое любопытное, что белорусский лидер, обладая острой интуицией в политической жизни, надевая спортивную форму, в какой-то мере не ощущает всю фарсовость этой ситуации и действительно считает себя великим спортсменом.

Однако этот день ознаменовался еще одним причудливым сюжетом, показанным телеканалом СТВ. А. Лукашенко заявил: «Домрачева, когда была маленечкая, начинала здесь. Там еще есть фотографии. Я учил ее бегать и говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это». Она сделала».

Не впервой Лукашенко стремится стать соучастником чужой победы, покупаться в лучах чужой славы, примерить чужой лавровый венок. Александр Лукашенко специально поехал на зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году, чтобы дать Дарье Домрачевой правильную установку. Разумеется, на телекамеру. Перед стартом Лукашенко инструктировал будущую победительницу Олимпиады: «Спокойно выходи и стреляй. Не суетитесь, это ж первая гонка. Главное — не суетиться. Если хотите, я могу там, где вот скажут, стать на рубеже. Флагом буду размахивать. Хотите, буду бегать где-то там туда-сюда через всю трассу». И было даже не совсем понятно, кто же на самом деле выиграл титул олимпийского чемпиона: то ли Даша, то ли Александр Григорьевич. Все же понимают, что без этих ценных указаний, особенно вдохновляющей готовности размахивать флагом, Д. Домрачева никогда бы не победила.

Еще одна похожая история. В 2013 году, во время посещения центра олимпийского резерва по теннису А. Лукашенко заявил: «Мы с Азаренко вместе начинали в теннис играть. Она пацаночкой была и за Тетериным бежала: покажите, как президент в теннис играет. Я говорил: «Сергей, булочки ей отнеси, покорми». И он ее постоянно подкармливал из нашего рациона, что мы с собой брали туда ужинать. Я как сейчас помню. Вот такая маленькая была еще. Ну, научилась играть?» Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.

После стольких лет политического владычества А. Лукашенко стал всемирно известным политиком, ветераном политической сцены. Казалось бы, нет нужды измерять свою значимость известными лицами, в данном случае в сфере спорта, так как он и сам уже знаменитость. Однако, видимо, это делается инстинктивно, на уровне подсознания.

Смысл не только в том, чтобы приобщиться к чужой славе, но и показать, что Лукашенко является вдохновителем всех побед, особенно спортивных, без него ни один успех в Беларуси невозможен. Если бы Виктория Азаренко не научилась у Александра Григорьевича играть («покажите, как президент в теннис играет»), и он не подкармливал ее булочками, то и не было бы великой теннисистки.

То же самое и с Дарьей Домрачевой. «Я учил ее бегать», — уверяет Александр Григорьевич.

Но журналисты тут же обратились к биографии Дарьи Домрачевой и выяснили, что она родилась в 1986 г. в Минске, но в 1990 г. вместе с родителями переехала в г. Нягань (Сибирь). Биатлоном начала заниматься в 1999 г. В 2003 году в возрасте 17 лет вернулась в Беларусь. Напомню, что Александр Лукашенко стал президентом в 1994 году. И как он мог учить ее маленькой бегать на лыжах? Как говорят в народе, язык мой — враг мой.

С лукашенковской пиар-службой явно что-то не так. А. Лукашенко всегда был главным политтехнологом собственного образа и имиджа. В свое время получалось совсем неплохо. Но абсолютная власть в течение четверти века сделала свое пагубное дело. В условиях атрофированных каналов обратной связи с обществом притупилось политическое чутье, он перестал чувствовать электоральное поле. А никто из его окружения не решается ему сказать, что такое хорошо и что такое плохо. В итоге получилась маленькая пиаровская ложка меда в большой бочке дегтя.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»