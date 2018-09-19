Белорусские туристы заполонили Киев 2 19.09.2018, 20:34

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За это лето Киев поставил рекорд по притоку иностранцев.

Туристические потоки вновь хлынули в «мать городов русских». Киев побил собственные показатели четырехлетней давности – за первое полугодие в столице Украины гостили более 850 тысяч туристов. Однако изменился и портрет иностранца в Киеве, передает «Белсат».

За это лето Киев поставил рекорд по притоку иностранцев. На первое место вышли белорусские туристы.

Почти 80 тысяч беларусов в жаркий сезон посетили украинскую столицу. Жара спадает, а белорусы продолжают прибывать. Минчанки Марина и Вика в городе уже далеко не впервые. Приезжают ради шоппинга и эстетического удовольствия, говорят, что идея провести выходные в Киеве у жителей Минска становится все популярнее.

«В Киеве очень привлекают цены. Минск все же город более дорогой. А в Киеве ты получаешь качество выше, лучше, интереснее, разнообразнее, и тебе не нужно столько платить за это. В Вильнюсе евро, все цены в евро, просто погулять – дорого», – отмечают жительницы Минска Марина и Виктория.

Приток белорусов, в первую очередь, связан с курортным, так называемым «leisure-сезоном». Летом город воспринимается как перевалочный пункт по дороге к Черному морю. Беларусы в городе – краткосрочные гости на день-два:

«В Одессу любят ездить все белорусы. Почему, вы знаете, почему?»

«После революции, возможно, изменилась обстановка. Мы близки по духу, у нас общие проблемы сейчас, белорусам интересно посмотреть – может, у нас что-то лучше. Нам тоже интересно было бы посмотреть, что у них».

«Украина всегда была богаче и развитее, чем Беларусь. Здесь есть что делать, есть что посмотреть».

В Управлении туризма и продвижения Киевской администрации говорят, что, помимо курортных посетителей, людей 35-50 лет, растет и количество событийных туристов из Беларуси –, как правило, людей помоложе, приезжающих на разные мероприятия и фестивали.

«Конечно, когда сюда приезжают белорусы, молодые или более зрелые, они себя не ощущают в постсоветской стране, в постсоветском городе. И, видимо, самое важное: здесь вы можете высказать свое мнение по любому поводу, никто не помешает. Важно чувствовать себя не только туристом, но и свободным человеком», – подчеркивает Антон Тараненко из Управления туризма и продвижения.

И власти города, и работники гостиничной сферы утверждают, что портрет иностранца в Киеве разительно изменился: если в 2013-м году 50 % туристов приезжали из России и постсоветских стран, сейчас все чаще в Киев стремятся западные туристы. Помимо белорусов, самые частые гости здесь – из Израиля, США, Германии и Турции.

«В прошлом году я от парней американцев услышала меткое слово. Они сказали, что Киев «untouched» – нетронутый, девственный. И это нравится туристам. Мне лично нравится, что Киев набирает обороты. На это повлиял и финал Лиги Чемпионов, иностранцы приехали и увидели, что здесь нет войны, о которой пропаганда может рассказывать», – рассказывает управляющая в хостела Мария Смеречук.

Поэтому, говорят в Киеве, туристов –, в том числе, белорусов – может и должно становиться больше. Вот только с георгиевской ленточкой рекомендуют предусмотрительно распрощаться – за применение запрещенного в Украине символа наши соотечественники уже расплачивались штрафами.