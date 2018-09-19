Кремль в поисках адекватного ответа Израилю Игорь Яковенко

19.09.2018, 22:25

3,159

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В случае реализации «ответки» Израилю самоубийство путинского режима произойдет стремительно.

Генерал-майор Конашенков в своем изумительном заявлении по поводу сбитого ИЛ-20 сообщил, что Россия "расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом и заявил, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле, и что Россия оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги.

Все возможные шутки по поводу того, как низколетающие сверхзвуковые израильские истребители могли "прикрыться" тихоходным и летающим высоко ИЛ-20, уже отшучены. Также как и совершенно бессмысленные вопросы, почему ни одно из российских должностных лиц не предъявляет претензии к Асаду и его воинству, которые так ловко сбили российский самолет и убили 15 российских граждан. Совершенно бессмысленно задавать вопрос генеральному прокурору РФ Чайке, собирается ли он возбуждать уголовное дело против вояк Асада и выдвинуть против них обвинение, например, по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), поскольку тот факт, что реальные убийцы именно они, ни одним человеком в мире не оспаривается.

Все это не имеет никакого значения, поскольку в российской верхушке есть абсолютный консенсус: виноват Израиль, а Асад и другие союзники России вообще ни в чем не виноваты. Остается единственный вопрос, каковы же эти "адекватные ответные действия" России в отношении Израиля.

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов рассказал, какие жесткие ответные меры может предпринять Москва: 1. "Объявить о решении сбивать израильские самолеты, незаконно вторгшиеся в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики". 2. "Поставлять оружие ливанской "Хезболле", включая средства ПВО, по крайней мере переносные зенитно-ракетные комплексы". 3. "Поставлять Сирии современные средства ПВО и обучать сирийцев". 4. "Понизить или приостановить действие соглашения о безвизовом режиме". 5. "Отозвать своего посла из Израиля". 6. "Прекратить всякие военные и военно-технические отношения с Израилем".

Профессиональный патриот и профессиональный антисемит, постоянный автор газеты "Завтра" и большой любитель подсчитывать процент евреев в правительстве, генерал Ивашов дождался своего часа, получив возможность публично помечтать о возможности поспособствовать уничтожению ненавидимого им Израиля. Военно-экспертный потенциал Леонида Григорьевича, типичного паркетного генерала, бывшего начальника канцелярии, затем главного завхоза Минобороны, равен нулю. Он, как и другие "эксперты" из этого ряда выполняют в российской общественно-политической жизни иную функцию, о которой речь пойдет ниже.

В отличие от генерала Ивашова фракция ЛДПР просто призвала к войне с Израилем. Депутат от ЛДПР, первый заместитель председателя Госдумы по обороне Леонид Шерин придумал замечательный вариант ответа Израилю: "Я призываю системы "Бастион", С-400, "Искандер" показать, как они реально работают. Вот у нас полигон "Восток-2018", вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолеты – вот и все".

Известный депутат-зайчутка Слуцкий тоже был очень разгневан поведением израильской военщины. "Израильские силы нагнетают военную обстановку, действуют вероломно, нарушая все международные нормы", - сообщил депутат-зайчутка Слуцкий, который в свободное от домогательств время возглавляет комитет Госдумы по международным делам. "Борьба с терроризмом не является здесь оправданием для уничтожения российского самолета. Инцидент может повлечь весьма негативные последствия", - строго пригрозил депутат-зайчутка.

Не остался в стороне от обличения Израиля и депутат Железняк, который гневно заявил: "Мы глубоко возмущены действиями ВВС Израиля, будем добиваться официального международного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности".

На фоне приведенных выше воинственных заявлений позиция Путина выглядит как эталон кротости и миролюбия. После телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин "призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций". Что же касается последствий инцидента, то Путин несколько успокоил возбудившуюся общественность, заявив, что "ситуация с Израилем из-за ИЛ-20 не такая кризисная, как с Турцией из-за СУ-24", поскольку турки сбили российский самолет, а израильтяне этого не делали.

Причины такого отличия сравнительно сдержанной риторики Путина от истерической реакции его обслуги в тех особенностях устройства России, которые она приобрела за 18 лет путинского режима. В России нет политики как пространства публичной борьбы за власть, сопровождаемой представительством интересов отдельных групп граждан. Более того, нет и политической экспертизы. Те люди, которые выдают себя за "политиков" и за "политических экспертов", это люди, которые по факту служат в различных "департаментах". Зюганов и его "КПРФ" служат в "Департаменте ностальгии по СССР". ЛДПР – это "Департамент войны, ксенофобии и ненависти". К принятию решений эти люди не имеют, как правило, ни малейшего отношения. Они выполняют две другие, весьма важные функции.

Во-первых, создают у тех частей популяции, которые заражены ностальгией по СССР, ксенофобией и злобой на весь мир уверенность, что они, эти части популяции достойно представлены во власти, что во власти не только циничные жулики, воры и беспринципные убийцы, но и люди с настоящими людоедскими убеждениями. И во-вторых, эти кукольные злодеи выгодно оттеняют Путина, который на их фоне смотрится вполне респектабельно: не вопит, не бросается на Юг, не призывает всех бомбить как Ж., не хвалит так открыто Сталина как Зюганов.

Никаких ужасных последствий и "жестких ответных шагов" в отношении Израиля не будет. Путин иногда делает самоубийственные шаги, как в случае с Крымом. Но это самоубийство, довольно далеко отсроченное. В случае реализации "ответки" Израилю по "плану Ивашова", а тем более по "плану ЛДПР", самоубийство путинского режима произойдет стремительно. Просто потому, что в этом случае Путину придется столкнуться не только с высоко эффективной боевой машиной Израиля, что само по себе крайне болезненно для России, но и со всей военной мощью США. Так что не будет никаких "ответных мер". Ну, а 15 трупов российских военных… Когда это российскую власть волновали трупы российских граждан?

Игорь Яковенко, Blogspot.ru