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Лучший хоккеист Беларуси намекнул, что покинул китайский «Куньлунь»

  • 19.09.2018, 22:49
Павел Воробей

Павел Воробей пополнит ряды минского «Динамо»?

Лучший хоккеист Беларуси-2018 защитник Павел Воробей намекнул, что покинул «Куньлунь», передает «Прессбол».

«Здесь я встретил отличный персонал, отличных игроков и тренеров! Спасибо за это приключение! Удачи, друзья!» — написал Воробей в инстаграме.

Напомним, этот сезон Воробей по решению тренерского штаба начал в ВХЛ. В минувшем сезоне наш соотечественник стал лучшим бомбардиром среди защитников китайской команды, набрав 12 (4+8) очков в 52 матчах. Кроме того, Воробей был лучшим игроком «Куньлуня» по показателю полезности — «+8».


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