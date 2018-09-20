Как Витовт использовал войну Ягайло с Орденом для возвышения ВКЛ 20.09.2018, 8:30

Почему осада Мальброка не привела к гибели Тевтонского ордена.

Поражение на поле у Грюнвальда стало катастрофой для рыцарей тевтонского ордена. Причем особенно неожиданной и опасной была и гибель гроссмейстера Ордена фон Юнгингена. Среди руководства вспыхнула паника. Не каждый из оставшихся в живых функционеров Ордена желал в такую трудную минуту взвалить на себя бремя ответственности за выживание оплота католицизма на севере Европы. Но такой смельчак нашелся. Им стал командор города Грауденца граф Генрих Фон Плауэн, который сумел собрать вокруг себя отряд воинов и оказать сопротивление наступавшим полякам и литвинам, пишет litvin.pl.

В Мальборке в руки фон Плауэна попали бразды правления всем сложным хозяйством тевтонцев. Ему суждено было подготовить могучую крепость к обороне. И Генрих не стал медлить. Он отдавал решительные приказы, собирая подкрепления из всех концов Европы (были немедленно посланы письма с просьбой о поддержке папе римскому, христианским государям). В Мальборк стекались подводы с сеном и хлебом, сюда везли оружие и гнали лошадей. Были вызваны солдаты из гарнизонов, которые еще не вступили в бой с надвигавшимся врагом. Наконец в Мальборк прибыли беглецы с поля битвы при Грюнвальде, которых оказалось немало. Всех их следовало успокоить и поставить в строй, вселив надежду.

Для 15-го века крепость Мальборк представляла собой несокрушимую твердыню. Ее тостые стены были выложены из хорошо обожженного кирпича, который очень трудной было разрушать стенобитным орудиям. На башнях и в кольце укрепления перед главной цитаделью выставлялись бомбарды и мелкокалиберные орудия, стрелявшие каменными ядрами и щебнем. Штурмующим смельчакам пришлось бы преодолевать сразу три линии обороны под жестоким обстрелом из арбалетом, бомбард, луков. Причем перед атакой еще следовало забросать землей и хворостом глубокие рвы, перетаскивая осадные лестницы. Для снабжения гарнизона крепости рыцари заготовили провианта на два года, насколько позволили возможности опустошенного войной края. Питьевая вода подавалась в крепость из внутренних источников.

К июлю 1410 года фон Плауэну удалось сгруппировать в крепости до пяти тысяч воинов, в состав которых вошли крестьяне из окрестных селений и почти 400 моряков из кораблей Ордена.

Расположенный у крепости город рыцари сожгли, чтобы не дать крова нападающим полякам и литвинам.

Войска Ягайло и Витовта вели осаду с трех сторон (литвины обложили твердынб с востока, на юго-востоке находились поляки, с севера атаковали татары и другая часть воинов Ягайло). Руководители лагеря осаждающих надеялись на огонь бомбард, начавших немедленный обстрел стен Мальборка в июле 1410 года.

В ответ фон Плауэн послал партии для уничтожения батарей осаждающих. Впрочем первая же атака тевтонцев на польскую батарею была отбита с потерями для атаковавших. Дальнейшие попытки замолчать артиллерию Ягайло не привели к заметному успеху.

Рано или поздно планомерный обстрел бомбардами разрушил бы часть стен Мальборка. Это хорошо понял фон Плауэн после срыва первой атаки на батареи. Но тевтонский командир приберегал главное оружие. Он надеялся на помощь своих тайных агентов, круживших у стремени князя Витовта. Проницательному фон Плауэну было известно о давней вражде между Ягайло и Витовтом, которая длилась с перерывами не одно десятилетие. На совести польского короля была смерть отца Витовта старого Кейстута. И, разумеется, Витовт, рассчитывал фон Плауэн, не простит той крови Ягайло даже во имя сокрушения тевтонского ордена. К тому же разгром Ордена был выгоден Ягайло, но не Витовту. После захвата Мальборка Ягайло мог превратиться из союзника в опаснейшего врага для Витовта, которого больше не сдерживала бы третья сила в лице тевтонцев.

Потому фон Плауэн и послал своих эмиссаров в лагерь поляков с предложением мира. Была назначена встреча. И гроссмейстер тевтонского Ордена не посчитал унизительным самому явиться перед троном польского короля, чтобы просить его о милосердии и прощении. Фон Плауэн был согласен отдать все полякам, но себе оставить только прусские земли.

На общем военном совете разгорелись жаркие споры между поляками и литвинами. Победила точка зрения стороннков Ягайло, которые полагали: Мальборк падет из—за недостатка провианта и воды. Фон Плауэну предложили капитулировать на почетных правах, но на милость победителей. Естественно, гроссмейстер отказался.

Осада пошла дальше своим ходом. Грохотали орудия. Гибли солдаты. Но крепость не думала сдаваться. Обнаружилось, что у осаждавших не так уже и много провианта, а подвозить его из опустошенных областей проблематично.

Пока падал боевой дух осаждавших, действовала агентура тевтонцев. Через позиции воинов Ягайло удалось пробраться монаху, который имел при себе золото для найма отряда солдат и письма к венгерскому королю.

Каменщики тевтонцев оперативно заделывали незначительные повреждения на стенах Мальборка. Штурмовать сильную крепость павшие духом войска Ягайло не стремились. Росли потери от вылазок неприятеля среди поляков, литвинов, татар. Последним уже некого было грабить в округе, потому все чаще они принимались обирать отставших солдат польского войска.

К исходу сентября князь Витовт заявил союзникам, что больше не намерен вести осаду из-за усталости воинов. Среди литвинов свирепствовала дизентерия, распространявшаяся из-за отсутствия элементарной санитарии в лагере, из-за падежа большого количества лошадей.

Но плохое состояние войска для Витовта были лишь предлогом. Главной причиной стало красноречие тайных гостей из Мальборка, которые передавали с упорной настойчивостью предложения от фон Плауэна о заключении сепаратного мира.

Как мог Ягайло удержать армию литвинов у стен Мальборка? Междоусобица в лагере победителей при Грюнвальде обернулась бы поражением польского войска, пот которому, вероятно, ударили бы и несломленные тевтонцы. К тому же лазутчики донесли Ягайло: с юга уже грозили вторжением войска короля венгров, получившего деньги от папы римского и поддержанного некоторыми государями католической Европы. Вот-вот мог быть объявлен крестовый поход в защиту тевтонского Ордена.

Польскому королю ничего не оставалось, кроме как снять вслед за Витовтом осаду Мальборка и уйти в пределы Польской державы. Торуньский мир, заключенный с Тевтонским Орденом, вернул державе князя Витовта земли жемайтов. ВКЛ в лице тевтонцев получило ослабленного, но все еще сильного союзника, что следовало учитывать Ягайло в дальнейшей борьбе с Витовтом.