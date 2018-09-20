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Историк: У Лукашенко изначально была аллергия на бело-красно-белый флаг

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  • 20.09.2018, 8:59
  • 3,108

Это видно по стенограмме заседаний Верховного Совета в 1991-м.

Исследователь новейшей истории Беларуси Александр Курьянович рассказывает, что сначала за это проголосовали геральдисты, специалисты из Академии наук, а потом вопрос был вынесен на рассмотрение депутатов, сообщает «Белсат».

У одного из них, будущего правителя Александра Лукашенко по стенограмме заседаний Верховного Совета на бело-красно-белый флаг уже тогда была «настоящая аллергия», говорит историк. Поэтому не удивительно, что в 1995 году он организовал референдум о замене государственных символов.


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