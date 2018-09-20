«Форт Трамп»: Польша обеспечивает безопасность для всего региона 20.09.2018, 9:32

Фото: AP

Почему вопрос размещения американских войск на восточном рубеже НАТО надо решать уже сейчас.

Тема американского присутствия на восточных рубежах НАТО стала одной из основных во время переговоров в Вашингтоне президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды. В частности, польский лидер подчеркнул, что постоянная военная база на территории Польши отвечала бы национальным интересам обеих стран. Дуда напомнил, что Москва уже долгое время наращивает свое военное присутствие в этом регионе, и что, по его мнению, лишь американская база, которую он предложил назвать «Форт Трамп», может обеспечить гарантию безопасности против возможной российской угрозы, сообщает «Голос Америки».

В свою очередь Дональд Трамп отметил, что размещение на территории Польши новейших ракет Patriot будет эффективным способом защиты польских границ.

Ранее, в ходе состоявшегося в Бухаресте саммита «Инициативы трех морей» премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет, чтобы США играли ключевую роль в Восточной Европе для того, чтобы укрепить безопасность на европейском континенте в целом.

Эксперты, опрошенные корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», отметили, что ориентация на Вашингтон объединяет в Польше политиков практически всего политического спектра.

«Единственным реальным военным союзником Польши являются Соединенные Штаты»

Доцент факультета международных отношений СПбГУ, специалист по Польше Игорь Грецкий отметил, что заявление польского премьера в Бухаресте отражает долгосрочную внешнеполитическую тенденцию его страны. «И до вступления Польши в Европейский Союз, и после этого события Соединенные Штаты считались и считаются ключевым стратегическим союзником Польши. И это зафиксировано во всех официальных документах, касающихся обороны и безопасности, – напомнил он. – Даже “Белая книга безопасности Польши” от 2013 года, которая была подписана президентом Брониславом Коморовским, представлявшим партию “Гражданская платформа”, содержит в себе тезисы о том, что Соединенные Штаты для Польши являются стратегическим союзником, от которого зависит существование суверенной и независимой Польши».

Эту же мысль развил главный редактор портала Eastbook.eu Мацей Заневич(Maciej Zaniewicz), по словам которого: «еще с 90-х годов все польские правительства сходились во мнении, что главной угрозой для нашей страны является Россия».

Далее эксперт конкретизирует, что эта угроза, по мнению поляков, имеет две разновидности. Первая – военная, и эффективным противодействием ей могут быть лишь военные базы США.

«С точки зрения польского правительства, пока не существует реальная общеевропейская армия, и пока далеко не все европейские члены НАТО тратят необходимые суммы на оборону, единственным реальным военным союзником Польши являются Соединенные Штаты», – напоминает Мацей Заневич. И продолжает, что именно поэтому в мае текущего года министерство обороны Польши предложило выделить от полутора до двух миллиардов долларов на обустройство американской военной базы.

«Инфраструктурные проекты по транспортировке сжиженного газа поддерживаются США»

Второй угрозой, по словам Заневича, является энергетическая зависимость от России. «С точки зрения Варшавы, одним из приоритетов сейчас является диверсификация газовых поставок. Пока большая часть газа импортируется из России. В 2022 году заканчивается контракт с “Газпромом”, после чего Польша должна либо продлить его, либо обеспечить возможность получения газа от других поставщиков, чтобы не принимать любое предложение, которое Россия положит на стол. Именно поэтому одним из главных пунктов встречи в Вашингтоне и стал вопрос об энергетической безопасности Польши», – отметил собеседник Русской службы «Голоса Америки».

Игорь Грецкий, возвращаясь к бухарестскому саммиту «Инициативы трех морей», отметил, что вопросы диверсификации газовых поставок актуальны для всех стран Центральной, Восточной и Южной Европы. О чем говорит присутствие на саммите министра энергетики США Рика Перри. «Это говорит о том, что инфраструктурные проекты по транспортировке сжиженного газа из порта Свиноуйсьце в такие страны, как Словакия, Германия, Чехия и Литва, поддерживаются Соединенными Штатами, и Вашингтон даже готов поучаствовать в них финансово», – считает российский внешнеполитический эксперт. И добавляет, что именно этот аспект придал особый резонанс заявлению Матеуша Моравецкого о необходимости усиления присутствия США в данном регионе.

Кстати, в ходе переговоров Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне затрагивалась тема второй линии газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря. «Несомненно, самой большой угрозой является строительство "Северного потока-2"», – подчеркнул польский президент. А Дональд Трамп выразил сожаление, что Германия «платит миллиарды и миллиарды долларов в год за поставки энергии из России».

А подытоживая итоги переговоров со своим польским коллегой, Трамп отметил: «Рад отметить, что союз между нашими странами еще никогда не был столь крепок».

«Угрожайте нам ядерной войной не чаще одного раза в месяц»

Польский внешнеполитический обозреватель, председатель Центра стратегического анализа Витольд Юраш (Witold Jurasz) в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» подчеркнул, что Варшава последовательно выступает за укрепление не только собственной безопасности, но и стран Балтии. Именно этими соображениями, по его мнению, вызвано заявление председателя польского правительства о ключевой роли США во всей Восточной Европе.

Как правило, подобные заявления вызывают резко негативную реакцию российского МИДа. По мнению Витольда Юраша, в этом нет ничего необычного: «Даже когда никакого военного присутствия США не было, и он нем даже речь не шла, Россия постоянно реагировала подобным образом. А теперь Россия опасается усиления НАТО в то время, когда российская артиллерия бьет по украинским позициям на Донбассе.

И, если честно, нам все равно, что Россия говорит, потому что она говорит всегда одно и то же, и ничего нового она не предлагает, кроме того, чтобы американцы “пошли куда подальше”».

Мацей Заневич отмечает, что у Польши есть реальные причины беспокоиться по поводу усиления военного присутствия России в регионе, которое, в частности, было продемонстрировано во время учений «Запад - 2017», проходивших вблизи польской границы. «Не всегда бывает так, что Россия только отвечает, бывает, что она сама накручивает гонку вооружений. И если мы посмотрим на то, сколько денег тратит Польша на оборону, какое у нее вооружение, то говорить, что она готовится к наступлению на Россию, это просто смешно. Потому что у нас нет таких возможностей.

С другой стороны, если мы посмотрим на возможности России, то становится понятным, что угроза с ее стороны существует. Потому что на востоке Украины идет война, в Сирии идет война, и там участвует российская амия. Так что нужно просто сравнивать потенциал, и с точки зрения Варшавы, у нас нет потенциала даже для того, чтобы защитить себя. И нам нужно просить союзников для того, чтобы они пришли сюда и помогли», – говорит главный редактор портала Eastbook.eu.

А Витольд Юраш, завершая данную тему, вспомнил, как бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский однажды с горьким сарказмом сказал: «Мы были бы благодарны, если бы Россия угрожала нам ядерной войной не чаще одного раза в месяц, иначе это становится скучным».