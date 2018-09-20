В Беларуси вводят деньги нового образца 20 20.09.2018, 11:23

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Фото: Reuters

В дизайн банкнот внесут изменения.

Правление Нацбанка приняло решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот при сохранении основных изображений на лицевой и оборотной сторонах, а также их цветовой гаммы и размера, сообщил tut.by со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Заказ отдельных номиналов модифицированных банкнот и ввод их в обращение будут осуществлены в 2019—2020 гг.

В модифицированные банкноты будут внесены следующие изменения:

— изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных архитектурных сооружений;

— на модифицированных банкнотах будут исключены реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича, ушедшего в отставку еще в 2011 году;

— в соответствии с новой редакцией Правил белорусской орфографии и пунктуации на банкноте номиналом 50 рублей надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» будет исправлена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

Кроме того, на банкнотах будет указан год планируемого выпуска в обращение: вместо «2009» для банкнот номиналами 5 и 10 рублей — «2019», для банкнот номиналами 20 и 50 рублей — «2020».

В связи с тем, что на банкнотах будет указываться год их фактического выпуска, потребовалось внесение изменений в указ президента № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь».

В рамках модификации банкнот Нацбанк провел работу по оптимизации их защитного комплекса. «При этом были максимально использованы все имеющиеся сегодня средства для того, чтобы граждане могли достаточно просто, без использования специального оборудования, отличить подлинные банкноты от поддельных и тем самым обезопасить себя от их случайного приема». — отмечено в сообщении.

В настоящее время Нацбанк приступил к проведению подготовительных мероприятий по выбору предприятия-изготовителя и выпуску в обращение модифицированных банкнот. Перед выпуском в обращение банкнот новых годов выпуска Нацбанк предоставит подробную информацию об их внешнем виде и признаках подлинности.

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года будут оставаться законным платежным средством.

Регулятор отмечает, что дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличение денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную, так как банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент.