Союз Литвы и Польши становится все более крепким 20.09.2018, 11:56

Отношения двух государств переживают ренессанс.

Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы, недавно получил из рук своего польского коллеги престижную награду «Человек года 2017», потом в Литву последовал визит Яцека Чапутовича, главы МИДа Польши. О литовско-польских отношениях Charter97.org рассказал Анджей Пукшто, глава кафедры политологии университета Витовта Великого в Каунасе.

- В каком состоянии на текущий момент находятся польско-литовские отношения?

- На данный момент вот уже год, как на линии Варшава – Вильнюс становится все теплее и теплее, того арктического холода который на довольно долгий период времени сковал польско-литовские отношения уже нет. Своеобразный импульс перезагрузке придал нынешний премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, у которого получилось найти общий язык с главой правительства Польши – Матеушом Моравецким.

В этом месяце на международном экономическом форуме в Кринице в Польше Сквернялис получил награду «Человек года 2017», в феврале этого года в Литве с четырехдневным визитом побывал Анджей Дуда, президент Польши. Очень интенсивно развиваются двусторонние отношения на уровне парламентов обеих стран. Очередным позитивным свидетельством ренессанса является визит Яцека Чапутовича, главы Министерства иностранных дел Польши – последний раз с подобным визитом министр иностранных дел Польши в Литве побывал без малого семь лет назад.

- Только что вы упомянули о том, что в этом месяце литовский премьер-министр получил престижную награду на форуме в Крынице, что таким образом пытается сказать Литве Польша?

- Думаю, что Варшава прежде всего пытается сообщить, что Литва является для нее очень важным партнером в самых разнообразных областях – от экономики и например до международной или региональной политики. Возвращаясь к награде для Саулюса Сквернялиса – премьер-министр Литвы решил проблему разобранной литовской железнодорожной компанией «Lietuvos geležinkeliai» ветки из Мажейкяй в Латвию. В результате действий тогдашнего руководства железнодорожной компании польский концерн Орлен, которому принадлежит нефтеперерабатывающий комплекс в Мажейкяй был вынужден пользоваться услугами только «Lietuvos geležinkeliai», что значительно увеличивало расходы Орлена. Предыдущий премьер Альгирдас Буткявичюс эту ситуацию игнорировал, что привело к огромному конфликту с польским концерном.

- Чего следует ожидать от визита Яцека Чапутовича главы МИДА Польши в Литву?

- Думаю прежде всего укрепления политического сотрудничества в рамках Североатлантического Альянса НАТО. Напоминаю что 18 сентября Анджей Дуда, президент Польши встретился с главой Соединенных Штатов – Дональдом Трампом.

Почти наверняка намечается дальнейшее сотрудничество по вопросам безопасности, военной сфере и борьбы с информационной агрессией России против стран Запада. Думаю что будут вестись разговоры и о политическом сотрудничестве в рамках Европейского Союза – чтобы сообща отстаивать свои интересы.