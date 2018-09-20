Крик души мамы двойняшек: Я у государства ничего не брала 20.09.2018, 19:18

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Минская семья переехала и теперь не может получить место ни в одном из садов поблизости.

Екатерина — мама 3-летних двойняшек. Недавно семья переехала из Советского района Минска в Первомайский и теперь не может устроить детей ни в один из детских садов поблизости. Ситуация не новая, но по-прежнему актуальная. Что делать, узнавал tut.by.

«Я у государства ничего не брала. Но варианты предлагают какие-то нечеловеческие»

В очередь на место в саду детей Екатерины поставили на седьмой день после их рождения — в июне 2015 года. Тогда семья жила в однокомнатной квартире на улице Мирошниченко, то есть дети должны были пойти в одно из дошкольных учреждений Советского района.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В начале 2018 года у семьи появилась возможность улучшить свои жилищные условия — купить трехкомнатную квартиру в Первомайском районе на улице Седых. После переезда Екатерина сразу же обратилась в управление по образованию: через несколько месяцев ей предстояло выйти на работу, а детям — пойти в детский сад. По ее словам, там ей ответили, что она «поздно пришла и шансов определить детей по месту жительства нет».

— Нас повторно поставили на очередь уже в управлении по образованию администрации Первомайского района. Но мы не можем попасть в детский сад по месту прописки. В территориальной близости от нашего дома четыре дошкольных учреждения, однако ни в одном из них мест для нас не оказалось.

Специалисты управления предложили детям Екатерины пойти в детский сад на улице Толбухина, рассказывает собеседница.

— Но я не нахожу возможности добираться туда: нет ни личного автомобиля, ни прямого транспортного сообщения, ни финансовой возможности пользоваться услугами няни. С учетом возраста детей, а также того факта, что их двое, не представляю, как зимой на перекладных автобусах мы будем с ними добираться до сада.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В июле Екатерина вышла на работу. Пока за детьми присматривает бабушка, однако вскоре им все равно придется пойти в сад. В какой именно — окончательное решение Екатерина до сих пор не приняла. Она поездила по разным маршрутам и пока пришла к выводу, что удобнее ездить в тот сад, куда дети должны были попасть изначально, — на улице Мирошниченко в Советском районе.

— Есть прямой автобус. Ехать туда около 45 минут. Возможно, было бы и быстрее: остановок не так много, но утром он долго стоит на светофорах. Сложно пока представить, во сколько нужно будет будить детей, чтобы успеть их отвезти в сад и при этом самой успеть на работу.

Екатерина задается вопросом: «Чтобы получить гарантированное место в саду, родителям запрещено переезжать в другой район города?» Когда она попыталась узнать это у специалистов управления, ей ответили, что нужно было становиться на очередь во всех районах Минска, говорит собеседница.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— И вроде в конце концов специалисты отдела по образованию прониклись моей ситуацией и предложили следующий вариант: они могут определить детей в сад поблизости, но там не хватает кроватей для сна. Поэтому с утра воспитатель будет ставить меня в известность, останутся ли мои дети на полный день. Если кого-то не будет, тогда они будут спать на чужих кроватях. Если же все дети из группы придут, то я должна забрать своих до сна.

Но куда? Я у государства ничего не брала: мои оба высших образования я получила за счет собственных средств, квартиру мы купили без привлечения льготных кредитов, работаю на стабильной работе, плачу налоги и т.п.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Возможно, место не в шаговой доступности, но точно в пешей или по ходу общественного транспорта»

Специалисты отдела по образованию Первомайского района Минска объясняют: действительно, в городе нет единой базы нуждающихся в местах в детском саду. В каждом районе она ведется отдельно. Если родители переедут в другой район, их дети потеряют место. Процедуру придется пройти по-новому: обратиться в службу «Одно окно» и зарегистрироваться в банке данных нуждающихся определенного района, затем — получить направление в дошкольное учреждение.

— Дошкольное образование, в принципе, необязательное. Но мы стараемся идти навстречу и обеспечивать местом в дошкольном учреждении каждого ребенка, — рассказывают в управлении. — Насколько реально получить направление? Все зависит от микрорайона, в котором проживает заявитель: он старый или новый, застраивается или нет. Но, в принципе, в нашем районе каждый получает место в дошкольном учреждении. Возможно, не в шаговой доступности, но точно в зоне пешей или по ходу общественного транспорта.

Снимок носит иллюстративный характер

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— То есть теперь это выбор и трудности родителей, как добираться до сада?

— Самое главное — им не отказано в детском саду. Где-то нужно делать выбор. Да, у нас существуют и переукомплектованные группы. Но и они имеют предел. Мы должны обеспечить безопасность пребывания детей, выполнение санитарно-гигиенических норм. Поэтому если мама хочет отдать ребенка в детский сад, нужно понять, принять и, возможно, изменить свой режим жизни. Режим работы дошкольных учреждений — с 7 до 19 часов. Он позволяет решать многие вопросы.

Почему очередь не переносится из одного района в другой при переезде? На этот вопрос специалисты ответить не могут.

— Мы исполняем нормативные документы, не создаем их. Существующая нормативная база, которая регламентирует порядок определения в детский сад, говорит о том, что банк нуждающихся в местах в детских садах ведется в каждом районе по территориальному признаку.