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Тереза Мэй выдвинет новое предложение по границе с Ирландией

  • 20.09.2018, 21:27
Тереза Мэй
Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер-министр Великобритании ыдвинет собственное предложение, как избежать «жесткой» границы с Ирландией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вскоре выдвинет собственное предложение, как избежать "жесткой" границы с Ирландией.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Bloomberg.

Мэй во время неформального саммита ЕС отказалась предоставить журналистам какие-либо данные о том, что будет включать ее предложение, только уточнила, что оно не разделит Британию на две таможенные зоны.

Мэй также отказалась комментировать, когда ее спросили, допускает ли Великобритания регулируемую, а не таможенную границу. Это критически важный вопрос, ведь Североирландская демократическая юнионистская партия, на которую Мэй возлагается для поддержки ее правительства, враждебно отнесется к любой сделке, которая будет предусматривать к Северной Ирландии другое отношение, чем к материковой Великобритании.

Мэй заверила, что не сделает никаких шагов, которые могут "отрезать" Северную Ирландию.

Ранее ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что в переговорах между Европейским Союзом и Великобританией по границе между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit не произошло никакого прогресса.

Варадкар, однако, заявил, что не считает, что переговоры будут прекращены.


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