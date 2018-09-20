Мустафа Джемилев: Я дал слово не умирать, пока не вернем Крым 2 20.09.2018, 22:03

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа считает, что умирать до освобождения Крыма – это дезертирство.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "ВВС News Україна" заявил, что дал слово не умирать, пока Украина не вернет оккупированный РФ Крым.

"Я вообще дал слово не умирать, пока не вернем Крым. Я говорю знакомым, что умирать до освобождения Крыма – это дезертирство, поэтому держитесь", – заявил он.

По словам Джемилева, он не ожидал, что оккупация Крыма будет длиться так долго.

"В 2015 году мы с Рефатом Чубаровым [главой Меджлиса крымскотатарского народа] встречались с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Она сказала, чтобы мы не рассчитывали на быструю деоккупацию, придется ждать не менее пять-шести лет. Я тогда сказал Рефату: "Давай слова этой женщины не будем публиковать, они очень пессимистичны". Мы тогда ожидали, что деоккупация состоится через два-три года. Но в том, что в конце концов Крым освободят, у меня нет никаких сомнений", – сказал он.

Джемилев уверен, что освобождение Крыма полностью зависит от решения президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас все зависит от Путина, но говорят, что в его окружении есть еще более мерзкие люди, еще более агрессивные. Но в интересах России нужно освободить Крым, потому что всегда будут существовать санкции и проблемы. Мало шансов, что это произойдет при власти Путина", – подчеркнул он.