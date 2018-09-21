Почему в Беларуси решили изменить внешний вид денег 4 21.09.2018, 9:59

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Насколько целесообразно решение Нацбанка?

Правление Нацбанка решило модифицировать белорусские бумажные деньги, которые сейчас находятся в обращении. С момента их выпуска прошло без малого 10 лет, и некоторые детали на них уже не актуальны. К примеру, внешний вид памятников архитектуры, изображенных на лицевой стороне купюр, или подпись председателя правления Нацбанка. Сайт tut.by узнал, будут ли что-то делать с монетами и что по поводу изменений на банкнотах думают филологи и архитекторы.

Потребность в заказе денежной наличности появилась из-за того, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы. Со временем банкноты становятся ветхими и их необходимо заменять. По данным Нацбанка, начиная с октября 2017 года поступление ветхих банкнот номиналами 5 и 10 рублей возросло в 3 и 2 раза соответственно. С декабря 2017 года увеличилось более чем в 2 раза поступление ветхих банкнот номиналом 20 рублей.

Срок службы мелких бумажных денег небольшой — от 1 до 3 лет. И так не только у нас. В других странах у мелких купюр тоже непродолжительный срок службы. К примеру, средний срок службы банкноты номиналом 5 евро составляет 13 месяцев, банкноты номиналом 1 доллар США — 22 месяца, 50 российских рублей — 8,3 месяца.

Нацбанк постоянно заказывает недостающие банкноты. Это обычная практика национальных банков для обеспечения экономики наличными деньгами. Но дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличение денежной массы.

— Выпуск в обращение дополнительных денег приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную, так как банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент, — пояснили в Нацбанке.

Модифицированные банкноты номиналом 5 и 10 рублей появятся уже в 2019 году, а 20 и 50 рублей — в 2020-м.

Какие же изменения собираются внести во внешний вид белорусских денег и с чем они связаны

Во-первых, с модифицированных банкнотах исчезнет реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи председателя правления Национального банка Петра Прокоповича. Это связано с тем, что Прокопович с 2011 года не является председателем правления Нацбанка.

Во-вторых, на банкноте номиналом 50 рублей надпись «пяцьдзесят» будет исправлена на «пяцьдзясят». Это связано с тем, что с 1 сентября 2010 года в Беларуси появилась новая редакция Правил белорусской орфографии и пунктуации.

Деньги выпускались в 2009-м, поэтому получается, что сейчас на них надпись с ошибкой.

— У адпаведнасці з новымі правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, якія зараз дзейнічаюць, мы мусім пісаць пяцьдзясят. Правіла акання пасля мяккіх зычных пашырана на гэтае слова. Дзявяты, дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць цяпер таксама пішацца праз «я». Адпаведна і пяцьдзясят, — пояснили нам преподаватели кафедры современного белорусского языка филологического факультета БГУ.

Что не так с изображениями памятников

Также изменения коснутся изображений памятников архитектуры, которые изображены на лицевой стороне купюр. Их собираются привести в соответствие с актуальным внешним видом. Кроме того, на купюрах появятся подписи к тому, что на них изображено. Люди отмечают, что с подписью — идея хорошая, ведь не все памятники архитектуры на банкнотах узнаваемы. А вот целесообразно ли что-то менять в самих изображениях на купюрах, специалисты в области архитектуры затрудняются ответить.

— Изображения на деньгах очень схематичны, точно никакие детали не переданы. Там не присутствует архитектурного чертежа, композиции. Будет проблемой привести хотя бы один из памятников архитектуры к какому-то современному варианту, — высказался завкафедрой архитектуры инженерно-строительного факультета Полоцкого государственного университета Владимир Овсейчик. — За последнее время если и проводилась какая-то реставрация архитектурных памятников, изображенных на деньгах, то незначительная. Она такая, что на изображениях навряд ли получится отразить ее. Я не знаю, насколько это логично и целесообразно — видоизменять изображения.

В Нацбанке уточнили, что изображения будут модифицироваться только на тех купюрах, которые будут перевыпускаться. 200 рублей или 500 еще долго перевыпускать не понадобится — этих банкнот достаточное количество, они не интенсивно ходят. Об их модификации речи не идет. Специально проводить замену денег никто не будет. Заменять будут только ходовые купюры по мере необходимости.

Позже, перед выпуском в обращение банкнот новых годов, Национальный банк обещает предоставить подробную информацию об их внешнем виде и признаках подлинности.

А коснутся ли изменения монет?

На них было немало нареканий от людей. К примеру, что на 1 и 2 копейках очень плохо видна цифра, приходится долго присматриваться и выбирать. Пальцами рельеф на них тоже не прощупывается. Кроме того, они темнеют, что еще больше усугубляет ситуацию.

— Принимая во внимание то, что у людей с ослабленным зрением возникают объективные трудности с распознаванием номиналов монет, Национальный банк совместно с монетным двором при последующих заказах на их изготовление увеличат рельефное изображение, — рассказывали нам раньше в Нацбанке.

Сейчас в центральном банке говорят, что «это вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня».

— Если будет потребность в изготовлении монет, вероятно, их внешний вид и материал, из которого они будут изготовлены, тоже изменится. Если монеты мелких номиналов осядут, к примеру, в копилках и их не будет хватать для расчетов, тогда понадобится какое-то количество доизготовить. Тогда и будет ставиться вопрос дизайна, материала и т. д, — сказали в Нацбанке.