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Фотофакт: В Италии прошла первая в мире подводная дискотека

  • 21.09.2018, 12:34

В 40-метровом бассейне играли диджеи из Лондона и Берлина, а музыка звучала с подводной акустикой.

В итальянском городе Падуя состоялась первая в мире дискотека под водой. Ее танцполом был бассейн, а посетители танцевали в шлемах, пишет korrespondent.net.

Мероприятие прошло в 40-метровом бассейне, который наполнили четырьмя миллионами литров воды. Погрузиться в него мог любой посетитель, надев кислородный шлем. Часть присутствующих не решилась спуститься на подводный танцпол, оставшись на суше.

В воде была организована подводная акустика, а для посетителей играли диджеи из Британии и германии. Музыканты находились на дне в прозрачном тоннеле.

Организатором уникальной дискотеки стал местный бренд пива.


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