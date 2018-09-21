Сенцов написал пронзительное письмо из российской колонии 1 21.09.2018, 20:13

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Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Украинский режиссер обратился ко всем, кто ему пишет.

Украинский политзаключённый режиссер Олег Сенцов, который голодает 132 день в российской тюрьме в Лабытнанги, в письме обратился ко всем, кто ему пишет.

Об этом написала российская правозащитница Татьяна Щур в Facebook, сообщает "Апостроф".

Согласно сообщению, режиссер получает по 10–15 писем в неделю и просит писать ему больше о том, что происходит в мире.

В первой части письма, датированном 17 сентября, Сенцов дал указания своим коллегам о постановке фильма по своей пьесе "Номера". Во второй части он обратился ко всем, кто ему пишет с просьбой писать конкретно о происходящем.

"Да я получаю достаточно писем. В основном 10-15 в неделю. Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нём", - пишет Сенцов, добавив просьбу не обижаться на него за резкость.

"Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и резок. С собою я ещё более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!", - подытожил режиссер.