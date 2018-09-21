Нацбанк Украины во второй раз отказал белорусскому «Паритетбанку» 21.09.2018, 22:48

Речь идет о покупке украинской дочки «Сбербанка».

Национальный банк Украины отказал белорусскому «Паритетбанку» в согласовании приобретения существенного участия в размере 100 процентов уставного капитала ПАО «Сбербанк», пишет «Беларусь и мир».

Такое решение 14 сентября 2018 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка, сказано в пресс-релизе украинского регулятора.

Формулировка причины – «в связи с непредставлением достаточных документов и сведений для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины».

В пресс-релизе добавляется, что украинский регулятор сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Напомним, нынешняя заявка «Паритетбанка» на покупку украинской дочки российского «Сбербанка» была уже второй, о ее подаче стало известно в июне 2018 года.

Первую же попытку белорусское финучреждение, мажоритарным акционером которого является Госкомимущества Беларуси, сделало в декабре 2017-го.

В марте 2018-го она была отклонена. Как проинформировал тогда Нацбанк Украины, произошло это в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.