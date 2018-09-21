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«Ждем с замиранием сердца»: как Вильнюс готовится к приезду Папы Римского

  • 21.09.2018, 22:57

Этого события Литва ждала 25 лет и дождалась.

Местные жители не без гордости говорят: они счастливы от того, что завтра (22 сентября) Папа Франциск ступит на их родную землю. Tut.by узнал, кто едет на встречу с понтификом, где будет жить Папа и о чем католики будут его просить.

— Ждем Папу с замиранием сердца, это великое событие для нас, — говорит жительница Вильнюса София.

В пятницу с самого утра в городе кипит жизнь. Пока туристы бродят по узким улочкам и пьют кофе на летних террасах кафе, рабочие ведут последние приготовления: устанавливают большие экраны и ограждения, проверяют микрофоны. Возле Острой брамы, куда Папа приедет в субботу днем, много католиков. Кто-то молится у образа Матери Божьей, кто-то заходит внутрь, чтобы побыть в тишине.

В субботу днем папу ждут у Острой брамы.

Продавец в сувенирном магазине Янина вот уже 12 работает с видом на Острую браму и чудотворный образ.

— Видите, Папа Франциск появится прямо у иконы, — показывает Янина на небольшой балкон. — Точно также как это 25 лет назад сделал Иоанн II. Та встреча была незабываемой, я была возле Острой брамы вместе с 20-летнии сыном. Завтра тоже сюда придем.

О том событии на стене часовни напоминает табличка с портретом Павла Иоанна II. Завтра все магазинчики возле Острой брамы будут закрыты, но Янина все равно придет, магазин откроет только для себя и родных, чтобы из окна посмотреть на Папу Римского.

Янина помнит приезд папы еще 25 лет назад. Завтра она придет к часовне с семьей

Как признается женщина, она хоть и работает с видом на чудотворную икону, но сама обращается к ней редко.

— Прошу только об одном — о здоровье для семьи. Зачем лишний раз беспокоить? — говорит Янина. — Знаю, просьбы многих верующих она исполнила. У кого-то муж перестал пить, у кого-то дела на работе пошли вверх. А одна женщина обратилась к образу Матери Божьей после того, как дети разругались при дележке наследства. После молитвы в их доме настал мир.

Многие католики приезжают в Вильнюс, чтобы обратиться к образу Матери Божьей

Сегодня к часовне идут и те, кто в субботу с самого утра будет здесь в ожидании Папы Римского.

— Я иду на работу. Как не зайти? Это же святое место, — говорит местная жительница Ирина. — Завтра придем вместе с соседями. Знаете сколько литовцев приедут в Вильнюс со всей страны? Много! Один вопрос: куда поставить все машины?

Ирина уже видела Папу Франциска в Ватикане этим летом. Говорит, хоть понтифик был от нее на приличном расстоянии, встреча сильно впечатлила.

В субботу свободные места возле Острой брамы займут люди с ограниченными возможностями и семьи, которые усыновили детей. Остальные места — для всех желающих. Главное, прийти за 2−3 часа до начала мероприятия.

— Все отели в городе заполнены, буквально на днях коллега пыталась разместить людей с ограниченными возможностями, только мест уже нет, — рассказывает Русне, хозяйка отеля.

По городу устанавливают большие экраны

Из Острой брамы на кафедральную площадь на встречу с молодежью Папа Франциск отправится на папамобиле.

— Лучше всего он будет виден на экране у Ратуши, советую прийти вам сюда, — говорят сотрудники информационных центров, которые расположились в старом городе.

В обычной жизни Юрате вместе с мужем печет хлеб, но в эти дни работает волонтером. — Нас таких 500 человек, я сама сказала: «Вся в вашем распоряжении, посылайте куда нужно», — улыбается Юрате.

— Возле нее листовки с изображением Папы Франциска на литовском и польском языках. — В эти дни приехало много поляков, есть люди из Беларуси, Америки, других стран. Очень приятно, что они сейчас в Литве, — отмечает женщина.

В информационных центрах работает 500 волонтеров

Сама она завтра понтифика не увидит, будет помогать другим католикам, объяснять все нюансы.

— Не обидно, что упускаете такой уникальный шанс?

— Ничуть, Бог везде с нами. В воскресенье утром поеду в Каунас на мессу. Буду просить у Папы защитить нашу страну, чтобы больше католиков обернулись к вере, — говорит Юрате.

Здесь же в информационных центрах можно взять открытки, подписать близким и друзьям, и бесплатно отправить в любую точку мира. Например, Юрате пошлет весточку дочке в Англию, подруге — в Каунас.

Уже ближе к вечеру закачиваются последние приготовления возле Кафедральной площади. Там уже установлена огромная сцена, оформленная в белых тонах, вся территория разбита на секторы.

В субботу папа римский встретиться с молодежью

В субботу сюда смогут попасть только молодые люди, прошедшие заранее регистрацию, остальные смогу наблюдать издалека.

— Ожидается 30 тысяч человек. Папа приедет в 17.30, но вы приходите в 10.00, — предупреждают нас волонтеры.

Кстати, изображения с Папой римским только в тех местах, где он будет с официальным визитом или на встрече с католикам.

На Кафедральной площади в субботу соберется около 30 тысяч человек

И, конечно, у Апостольского консульства. В аккуратном двухэтажном здании понтифик остановится на ночевку.

— Здесь же был и Павел Иоанн II много лет назад. Говорят, Папы не имеют права останавливаться в других местах. И даже после поездки в Ригу, понтифик снова вернеутся в Вильнюс, чтобы переночевать, — рассказывает местная жительница.

Понтифик остановится в Апостольском консульстве

В пятницу днем молодой человек мыл забор Апостольского консульства.

— Папа Римский действительно здесь остановится, остальные детали не могу разглашать, — подтвердил он информацию.

Последние приготовления к приезду папы Франциска

Возле самого здания и на окнах аккуратные цветы, справа от главного входа — на солнце переливается скульптура Павла Иоанна II. Как уже ранее сообщалось в литовских СМИ, визит Папы Франциска обойдется Литве в сумму около двух миллионов долларов.


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