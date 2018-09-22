Белоруснефть может ввести плату за подключение электромобилей 22.09.2018, 11:27

Электроэнергия - такой же товар, как топливо, считают чиновники.

Государственное ПО «Белоруснефть» рассмотрит вопрос взимания платы за подключение электромобилей к зарядным станциям с 2019 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора Белоруснефти Сергей Каморников в ходе VI Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газе Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница», сообщает primepress.by.

«Если клиент приезжает на электрозаправочную станцию, он бесплатно подключается, и ничего не платит за зарядку. Так было в прошлом году, и так будет до конца текущего года. Но к следующему году мы будем принимать решение. Возможно, еще какой-то период времени сохраним бесплатную зарядку, потому что мы понимаем, что нужно стимулировать потребителей, и пока мы не будем брать оплату. Однако, электроэнергия - такой же товар, как топливо, как сопутствующая какая-то услуга, и за заправку надо будет платить», - сказал Каморников.

По его словам, возможно, что именно основной доход АЗС будут получать от продажи электроэнергии.

Как сообщалось, в 2018 году Белоруснефть определена государственным оператором по созданию и развития сети электрозарядных станций в Беларуси. До конца 2018 г компания планирует построить до 100 зарядных станций.

«Мы хотим обеспечить электрозаправками все основные магистрали с тем, чтобы потребитель, имеющий электромобиль, мог доехать из любого областного центра до Минска, либо пересечь страну из Западной Европы в РФ или Украину. Есть два сценария развития этого рынка – оптимистический и пессимистический. Но все страны-соседи и страны Западной Европы видят направление перспективным, практически все автомобильные гиганты переходят на производство электромобилей, поэтому мы идем по пути создания сети электрозарядных станций», - сказал Каморников.

Стоимость станций зависит от их типа. Станции длительной зарядки, где автомобиль заряжается 5-7 часов, стоят относительно недорого – 1-2 тыс дол за одну станцию. Такие устройства рассчитаны на зарядку электромобилей в ночное время или, например, их устанавливают в офисных зданиях, и владелец может поставить электромобиль на зарядку на время рабочего дня.

Стоимость станций быстрой зарядки, где автомобиль можно зарядить за 20-30 минут, составляет 20-30 тыс долл за станцию. «Но технологии развиваются очень быстро, и стоимость оборудования снижается. Еще года два назад стоимость таких станций доходила до 50 тыс долл. Здесь очень много зависит не только самой станции, но и действующих систем включения в линию электропередач, энергоемкости объекта, потому что не каждый объект в состоянии эту станцию принять», - сказал Каморников.

В Беларуси определены места и форматы станций, которые будут открыты в 2019-2020 гг. В перспективе развитие сети электрозарядных станций будет зависеть от динамики развития этого вида транспорта, от условий, которые будут созданы государством для перехода на этот вид транспорта.