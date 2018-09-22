Минчанка через суд добилась компенсации за серьезную травму сына в школе 22.09.2018, 11:39

Фото: tut.by

Это первый случай в Беларуси.

Травматизм в школе случается часто, но это первый случай в Беларуси, когда в такой ситуации через суд человек добился компенсации, таких прецедентов у нас не было. Юрист рассказывает, как мама 10-летнего ребенка, на которого в спортивном зале школы упали гандбольные ворота, выиграла компенсацию за моральный вред в суде. Ребенок серьезно пострадал — оглох на одно ухо и получил инвалидность. Уголовное дело по этому случаю не заведено, пишет tut.by.

2 апреля 2016 года Светлана Колонтай — мама четвероклассника Серафима — отправила в сына школу, а сама пошла на работу. Днем ей позвонили из центра нейрохирургии и сказали, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В приемном покое Светлана встретилась с учителем физкультуры, который рассказал, что на Серафима упали ворота в спортзале.

— Мне толком никто ничего не сказал: только, что ворота упали прямо на голову. Одноклассники сына говорили, что они захотели поиграть в зале и один из них толкнул ворота ногой. Сын мне рассказал, что ворота толкнул одноклассник за то, что Серафим не скачал ему игру на телефон.

В акте о несчастном случае с учащимся, который подписала директор школы, сказано что два одноклассника — Серафим и Олег — подбежали к воротам, когда в зале не было учителя.

«Олег стал слева за пределами ворот, а Серафим справа внутри ворот. Немного сдвинув ворота, Олег устал и отошел, а Серафим продолжал пытаться их передвинуть. Так как ворота были не закреплены, они начали падать, накрыв Серафима сверху».

Фото: Из акта № 1 о несчастном случае с учащимся

Фото: tut.by

Среди причин несчастного случая перечисляются незакрепленные ворота, неудовлетворительная организация воспитательного процесса (недостаточный контроль учителя физкультуры), нарушение Серафимом дисциплины.

Мама Серафима указала, что с актом она не согласна и посчитала, что виновен другой одноклассник, которому сын не скачал игру.

В акте также сказано, что в больнице у Серафима диагностировали открытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести. Перелом основания черепа в средней черепной ямке слева. Пневмоцефалия (скопление воздуха внутри черепа). Отогеморея слева.

Фото: tut.by

— Врач мне сказал, что хотели сделать операцию, но побоялись, потому что у него от сильного удара в височной части появилась киста. Барабанные перепонки при ударе тоже выпали, в больнице их поставили на место, но на левое ухо, куда пришелся удар, сын оглох.

Теперь Серафим четыре раза в год ложится в больницу на лечение. Светлана говорит, что у него постоянные головные боли, судороги, боль в висках. Ночью сын стал беспокойно спать. Женщина работает дворником, при этом примерно 200 рублей в месяц Светлана тратит на лекарства. Школу поменяли.

— Чтобы вернуть слух нужно делать операцию, а здесь ее сделать врачи не могут, потому что у сына четвертая стадия глухоты (считается очень тяжелой). Операцию можно сделать только за границей.

Что решил суд

По словам Светланы, директор пыталась урегулировать конфликт.

— Два года я не могла добиться суда. Только благодаря юристу (Светлана обратилась за помощью в Офис по правам людей с инвалидностью) у нас состоялся суд. Я писала заявления в милицию, но в возбуждении уголовного дела отказывали.

Светлана обращалась в прокуратуру и Следственный комитет. В рамках уголовного судопроизводства было несколько разбирательств. Но завершились они безрезультатно. В возбуждении уголовного дела отказали в связи с неустановлением лица подлежащего обвинению в качестве обвиняемого и за отсутствием в деянии состава преступления.

К юристу Офиса по правам людей с инвалидностью Олегу Граблевскому Светлана обратилась в 2017 году, спустя год после травмы. Дело рассматривали в суде Ленинского района. 31 августа 2018 года судья Татьяна Дорощенок вынесла решение по взысканию со школы № 40 в пользу Светланы материальной компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Фото: tut.by

Также Светлана просила взыскать 40 тысяч рублей в пользу сына, которые пошли бы на его счет, чтобы сделать Серафиму операцию по восстановлению слуха за рубежом. В этом исковом требовании суд отказал.

— Мы доверяем тому решению суда, которое было вынесено. И я считаю, что оно было справедливое хотя бы на этом этапе, — говорит юрист Олег Граблевский.

По словам юриста, просить материальную компенсацию на лекарства, которые Светлана тратит на ребенка, стоит после того, как учреждение образования исполнит решение суда и выплатит 10 тысяч рублей.

Директор школы № 40 Татьяна Струк занимала эту должность и в 2016, когда произошел несчастный случай. Она отказалась от комментариев.

Управление образования: «Так быть не должно»

Заместитель начальника управления по образованию администрации Ленинского района Марина Кухта говорит, что по ситуации с Колонтай было проведено не только служебное расследование, но и расследование Следственного комитета.

— Вопрос безопасности в учебных учреждениях — один из важных, стратегических. Он находится на контроле в нашем районе. По этой теме проведена коллегия управления, ежегодно проходят объезды учреждений образования, где проверяются все нормы, которые должны выполняться — закрепление спортивного инвентаря, всего оборудования. В этом году у нас было даже две проверки — наша и городская. Безопасность у нас на очень высоком контроле.

Фото: tut.by

Интересуемся, тогда как так вышло, что ворота в 2016 году оказались не закреплены?

— Это вопрос той подрядной организации, которая их устанавливала. Но так быть не должно.

По словам замначальника управления, на момент проверки, все оборудование в школе было закреплено, но ворота еще не были установлены.

Прокомментировать объяснения директора школы, почему незакрепленные ворота находились в спортивном зале, нам не смогли. Объяснили, что такого быть не должно.

— К сожалению, случай был. Но мы делаем все, чтобы он не повторился.

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Напомним, в августе в столичном дворе на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. Они также не были закреплены. Тогда родители отказались писать заявление в милицию, но прокуратура возбудила уголовное дело.