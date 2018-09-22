Минчанка через суд добилась компенсации за серьезную травму сына в школе
- 22.09.2018, 11:39
Это первый случай в Беларуси.
Травматизм в школе случается часто, но это первый случай в Беларуси, когда в такой ситуации через суд человек добился компенсации, таких прецедентов у нас не было. Юрист рассказывает, как мама 10-летнего ребенка, на которого в спортивном зале школы упали гандбольные ворота, выиграла компенсацию за моральный вред в суде. Ребенок серьезно пострадал — оглох на одно ухо и получил инвалидность. Уголовное дело по этому случаю не заведено, пишет tut.by.
2 апреля 2016 года Светлана Колонтай — мама четвероклассника Серафима — отправила в сына школу, а сама пошла на работу. Днем ей позвонили из центра нейрохирургии и сказали, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В приемном покое Светлана встретилась с учителем физкультуры, который рассказал, что на Серафима упали ворота в спортзале.
— Мне толком никто ничего не сказал: только, что ворота упали прямо на голову. Одноклассники сына говорили, что они захотели поиграть в зале и один из них толкнул ворота ногой. Сын мне рассказал, что ворота толкнул одноклассник за то, что Серафим не скачал ему игру на телефон.
В акте о несчастном случае с учащимся, который подписала директор школы, сказано что два одноклассника — Серафим и Олег — подбежали к воротам, когда в зале не было учителя.
«Олег стал слева за пределами ворот, а Серафим справа внутри ворот. Немного сдвинув ворота, Олег устал и отошел, а Серафим продолжал пытаться их передвинуть. Так как ворота были не закреплены, они начали падать, накрыв Серафима сверху».
Среди причин несчастного случая перечисляются незакрепленные ворота, неудовлетворительная организация воспитательного процесса (недостаточный контроль учителя физкультуры), нарушение Серафимом дисциплины.
Мама Серафима указала, что с актом она не согласна и посчитала, что виновен другой одноклассник, которому сын не скачал игру.
В акте также сказано, что в больнице у Серафима диагностировали открытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести. Перелом основания черепа в средней черепной ямке слева. Пневмоцефалия (скопление воздуха внутри черепа). Отогеморея слева.
— Врач мне сказал, что хотели сделать операцию, но побоялись, потому что у него от сильного удара в височной части появилась киста. Барабанные перепонки при ударе тоже выпали, в больнице их поставили на место, но на левое ухо, куда пришелся удар, сын оглох.
Теперь Серафим четыре раза в год ложится в больницу на лечение. Светлана говорит, что у него постоянные головные боли, судороги, боль в висках. Ночью сын стал беспокойно спать. Женщина работает дворником, при этом примерно 200 рублей в месяц Светлана тратит на лекарства. Школу поменяли.
— Чтобы вернуть слух нужно делать операцию, а здесь ее сделать врачи не могут, потому что у сына четвертая стадия глухоты (считается очень тяжелой). Операцию можно сделать только за границей.
Что решил суд
По словам Светланы, директор пыталась урегулировать конфликт.
— Два года я не могла добиться суда. Только благодаря юристу (Светлана обратилась за помощью в Офис по правам людей с инвалидностью) у нас состоялся суд. Я писала заявления в милицию, но в возбуждении уголовного дела отказывали.
Светлана обращалась в прокуратуру и Следственный комитет. В рамках уголовного судопроизводства было несколько разбирательств. Но завершились они безрезультатно. В возбуждении уголовного дела отказали в связи с неустановлением лица подлежащего обвинению в качестве обвиняемого и за отсутствием в деянии состава преступления.
К юристу Офиса по правам людей с инвалидностью Олегу Граблевскому Светлана обратилась в 2017 году, спустя год после травмы. Дело рассматривали в суде Ленинского района. 31 августа 2018 года судья Татьяна Дорощенок вынесла решение по взысканию со школы № 40 в пользу Светланы материальной компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Также Светлана просила взыскать 40 тысяч рублей в пользу сына, которые пошли бы на его счет, чтобы сделать Серафиму операцию по восстановлению слуха за рубежом. В этом исковом требовании суд отказал.
— Мы доверяем тому решению суда, которое было вынесено. И я считаю, что оно было справедливое хотя бы на этом этапе, — говорит юрист Олег Граблевский.
По словам юриста, просить материальную компенсацию на лекарства, которые Светлана тратит на ребенка, стоит после того, как учреждение образования исполнит решение суда и выплатит 10 тысяч рублей.
Директор школы № 40 Татьяна Струк занимала эту должность и в 2016, когда произошел несчастный случай. Она отказалась от комментариев.
Управление образования: «Так быть не должно»
Заместитель начальника управления по образованию администрации Ленинского района Марина Кухта говорит, что по ситуации с Колонтай было проведено не только служебное расследование, но и расследование Следственного комитета.
— Вопрос безопасности в учебных учреждениях — один из важных, стратегических. Он находится на контроле в нашем районе. По этой теме проведена коллегия управления, ежегодно проходят объезды учреждений образования, где проверяются все нормы, которые должны выполняться — закрепление спортивного инвентаря, всего оборудования. В этом году у нас было даже две проверки — наша и городская. Безопасность у нас на очень высоком контроле.
Интересуемся, тогда как так вышло, что ворота в 2016 году оказались не закреплены?
— Это вопрос той подрядной организации, которая их устанавливала. Но так быть не должно.
По словам замначальника управления, на момент проверки, все оборудование в школе было закреплено, но ворота еще не были установлены.
Прокомментировать объяснения директора школы, почему незакрепленные ворота находились в спортивном зале, нам не смогли. Объяснили, что такого быть не должно.
— К сожалению, случай был. Но мы делаем все, чтобы он не повторился.
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Напомним, в августе в столичном дворе на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. Они также не были закреплены. Тогда родители отказались писать заявление в милицию, но прокуратура возбудила уголовное дело.