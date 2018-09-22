Быть «тунеядцем» или не быть 8 22.09.2018, 14:06

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Как не попасть в базу не занятых в экономике?

Министерство труда и соцзащиты в июле анонсировало, что с 1 сентября в Беларуси заработает база данных граждан, не участвующих в экономике страны, - «тунеядцев». Как будет формироваться эта база, кто в нее попадет и как того избежать? «Вечерний Брест» искал ответы на актуальные вопросы.

Список «тунеядцев» определится к декабрю

В конце весны в каждом регионе страны были созданы постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения. На них возложены полномочия помогать в трудоустройстве граждан, а также определять людей, которые окажутся в базе данных «тунеядцев». Члены этой же комиссии смогут решить вопрос о полном или частичном освобождении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. В Бресте работают две такие комиссии: одна при Московской районной администрации, другая - при Ленинской. В состав входит более 15 человек: специалисты налоговой инспекции, управления по труду, представители ЖКХ, представители системы образования, медицинской сферы и т.д.

- На данный момент база данных еще не сформирована. Поэтому основное направление работы комиссии оказание содействия в трудоустройстве. Это и консультация, и возможность трудоустройства, выяснение причин, почему человек не работает, какие он в этом деле испытывает трудности, - поясняет заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома, секретарь комиссии Максим Житенев.

База данных должна быть сформирована до 1 декабря. А далее в течение еще нескольких месяцев - до 1 февраля - этот список будет прорабатываться и перепроверяться. Каждому человеку будет выслано уведомление о том, что он включен в эту базу. В спорных случаях у него будет время обратиться в комиссию и решить вопрос об исключении из списка «тунеядцев».

В Бресте некоторые люди, наслышанные о создании базы данных «тунеядцев», уже обратились в комиссию, чтобы предотвратить свое попадание в незавидный список. Например, один брестчанин через электронную почту сообщил комиссии, что он потерял квалификацию в связи с медицинскими показателями, так что теперь не работает.

- В таких случаях комиссия выясняет сведения и причины, по которым человек не работает, и, исходя из этого, будет решаться вопрос о внесении его в эту базу или нет, - поясняет Максим Житенев.

Для безработных трудоспособных граждан, которые не учатся, не работают и не живут за границей, существует одна уважительная причина, исключающая попадание в список «тунеядцев»: не смогли трудоустроиться по не зависящим от них причинам.

На данный момент большинство обратившихся в комиссию с предоставлением документов - граждане, которые работают или проживают за границей. И пока находятся в Бресте, выясняют все нюансы. Среди обратившихся, к примеру, есть девушка, работающая домработницей в Италии. Она уже предоставила комиссии свой итальянский договор-контракт с официальным переводом. И тем самым предотвратила возможное попадание в базу даных. Если же у граждан, которые учатся, работают или живут за границей, на данный момент нет с собой необходимых документов, они могут переслать их потом по электронной почте.

В то же время нести какие-то документы и заявления в комиссию, чтобы не попасть в базу данных, как отмечает Максим Житенев, еще рано:

- Такие списки на данный момент не сформированы. Поэтому и исключить из них невозможно.

Что делать, чтобы не попасть в базу

Именно на трудоустройство безработных граждан сейчас в большей степени нацелена работа комиссий координации работы по содействию занятости населения. Так, 14 сентября проводилось заседание, куда могли прийти люди с вопросами по трудоустройству.

- Также безработные всегда могут обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Наши специалисты помогут найти подходящую работу или у нас можно пройти переобучение на более востребованную профессию, благодаря чему диапазон поиска работы расширится, - отмечает Максим Житенев.

А что дальше?

Граждане, которые не заняты в экономике страны, с 1 января 2019 года будут оплачивать стоимость горячей воды в полном объеме. А с 1 октября к этому прибавится и оплата 100 % объема за отопление и газоснабжение (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов). Но есть вариант, что человек, попавший в базу «тунеядцев», может в полном объеме или частично быть освобожден от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Однако это опять же будет рассматриваться в индивидуальном порядке комиссией по координации работы по содействию занятости населения. Решения будут приниматься в каждом случае индивидуально, исходя из сложившихся у конкретного человека обстоятельств.

О том, какие документы надо будет предоставлять комиссии, чтобы не попасть в базу данных, какой алгоритм действий для граждан, проживающих или обучающихся за границей, графики работы комиссий администраций районов города и иную полезную информацию по вопросам реализации декрета президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», - все это можно узнать на сайте Брестского горисполкома, кликнув на главной странице на баннер «декрет № 3».