В Москве прошел «Социальный марш миллионов» 22.09.2018, 14:52

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В России продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста.

В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошла согласованная с властями акция протеста "Социальный марш миллионов". Она приурочена к предстоящему рассмотрению Госдумой во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Он вызвал в стране акции протеста, которые продолжаются с середины лета, передает Радио Свобода.

Мероприятие, по разным данным, собрало от 3 до 10 тысяч участников.

На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который высказался против предстоящей пенсионной реформы, назвав ее "людоедской". Он также напомнил про результат выборов в Приморье, где лидировал коммунист, а победил единоросс, и обвинил власти во лжи. Ранее лидер КПРФ обещал провести в эту субботу акции против фальсификаций на региональных выборах.

Еще до официального начала московской акции на месте ее проведения собрались участники "Левого фронта" во главе с лидером движения Сергеем Удальцовым. Он в своей речи также не только призвал выступить против пенсионной реформы, но и упомянул ситуацию с выборами в Приморье, а его сторонники начали скандировать "позор Единой России".

Удальцов заявил журналистам, что акции продолжатся, а его сторонники будут добиваться проведения в России референдума по пенсионной реформе. Лидер "Левого фронта" также заявил, что найдет способ и дальше участвовать в акциях протеста несмотря на судебный запрет ходить на митинги. Полицейским, которые подошли к нему на проспекте Сахарова, Удальцов указал на то, что у него нет на руках решения суда о назначении административного надзора и что он его обжалует, передает корреспондент "Настоящего времени".

Акции против повышения пенсионного возраста прошли в эту субботу в десятках городов России. В большинстве случаев они организованы КПРФ и профсоюзами. В них также участвуют представители леворадикальных политических движений.