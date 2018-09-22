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Виктория Азаренко пропустит турнир в китайском Ухане

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  • 22.09.2018, 15:20
Виктория Азаренко
Фото: tvp.pl

У белорусской теннисистки снова возникли проблемы со здоровьем.

Теннисистка Виктория Азаренко приняла решение пропустить турнир в китайском Ухане с призовым фондом $2 млн 746 тыс., сообщает БелТА.

Белоруска не смогла доиграть матч 1/4 финала с итальянкой Камилой Джорджи из-за проблем со здоровьем.

В четвертьфинале Азаренко встречалась с итальянкой Камилой Джорджи (37) и при счете 5:3 в пользу соперницы в первом сете снялась с турнира из-за плохого самочувствия. В Ухане экс-первая ракетка мира должна была встретиться на старте турнира с Юлией Гёргес (11, WTA) из Германии.

Престижный турнир в Китае соберет многих звездных игроков. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (20) начнет турнир матчем с испанкой Карлой Суарес Наварро (22), Александра Саснович (31) сразится с бельгийкой Элизой Мертенс (15).


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