Виктория Азаренко пропустит турнир в китайском Ухане 1 22.09.2018, 15:20

Виктория Азаренко

Фото: tvp.pl

У белорусской теннисистки снова возникли проблемы со здоровьем.

Теннисистка Виктория Азаренко приняла решение пропустить турнир в китайском Ухане с призовым фондом $2 млн 746 тыс., сообщает БелТА.

Белоруска не смогла доиграть матч 1/4 финала с итальянкой Камилой Джорджи из-за проблем со здоровьем.

В четвертьфинале Азаренко встречалась с итальянкой Камилой Джорджи (37) и при счете 5:3 в пользу соперницы в первом сете снялась с турнира из-за плохого самочувствия. В Ухане экс-первая ракетка мира должна была встретиться на старте турнира с Юлией Гёргес (11, WTA) из Германии.

Престижный турнир в Китае соберет многих звездных игроков. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (20) начнет турнир матчем с испанкой Карлой Суарес Наварро (22), Александра Саснович (31) сразится с бельгийкой Элизой Мертенс (15).