Минобороны Великобритании: Мы отправим в Украину морпехов и патрули королевского флота 1 22.09.2018, 15:43

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Гэвин Уильямсон

ФОто: EPA

Гэвин Уильямсон высказал поддержку ВСУ.

Британия увеличит свою поддержку Украине: в этом году направит морских пехотинцев, а в 2019 году расширит присутствие патрулей королевского флота в Черном море. Об этом заявил министр обороны Гэвин Уильямсон после посещения Украины, пишет "Гордон" со ссылкой на издание The Telegraph.

"То, что вы видели, – это независимая, свободная нация, на которую напал сильный сосед. Мы видели, как украинцы собрались вместе, чтобы отразить это вторжение и вытеснить тех, кто хотел бы нанести им вред", – заявил Уильямсон в комментарии журналистам The Telegraph, которые приезжали с ним в Украину.

Он отметил, что российская агрессия распространяется и на Черное море, где россияне хотят открыть "новые фронты".

"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские Вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями для противостояния растущим угрозам", – сообщил министр обороны.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока для Украины существует опасность, Великобритания будет оказывать поддержку.

"Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании", – добавил Уильямсон.