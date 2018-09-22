Милиционеры пришли с обыском к гродненскому активисту Анатолию Мышкевичу 1 22.09.2018, 15:53

Анатолий Мышкевич

Фото: svaboda.org

Самого активиста дома на момент обыска не было.

К руководителю гражданской кампании «Горадня» Анатолию Мышкевичу пришли с обыском сотрудники Ленинского РОВД Гродно, сообщает «Белсат».

Самого активиста дома на момент обыска не было, поэтому с милиционерами разговаривала его мать. Во время визита правоохранители сослались на ч. 4 ст. 10.13 Процессуально-исполнительного кодекса Беларуси.

Милиционеры забрали «для проверки» планшет Анатолия Мышкевича.

Интерес силовиков активист объясняет акцией, которую он провел 16 сентября в центре Гродно. На Советской улице он раздавал прохожим листовки, в которых рассказывалось об исчезновении Анатолия Красовского и Виктора Гончара (в тот день как раз была 19-ая годовщина исчезновения).