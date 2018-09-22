Сегодня Литва и Латвия отмечают День единства балтов 22.09.2018, 16:28

Праздник отмечают и жители Беларуси.

22 cентября в Латвии и Литве отмечается День единства балтов. Или День балтийского единства.

Отмечается он в честь битвы при Сауле. Она описывается в Ливонской рифмованной хронике: 22 сентября 1236 года жемайты и земгалы – предки литовцев и латышей – разгромили войска Ордена меченосцев.

Где именно происходила битва — точно неизвестно. Одни считают, что возле современного литовского города Шауляя, другие – что возле латвийского поселка Вецсауле.

Праздник в этот день отмечается с 2000 года.

Праздник отмечается и белорусами. В прошлом году костры в честь праздника единения балтов зажгли в 20 местах Беларуси.

Праздник отмечается в день осеннего равноденствия. В народной традиции это время подведения итогов и подсчета того, что сделано за активный летний период. С этим связана и традиция зажигания костра.