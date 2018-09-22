В Беларуси ожидается ветер скоростью почти 100 километров в час

В Беларуси ожидается ветер скоростью почти 100 километров в час1
- 22.09.2018, 16:44
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МЧС предупреждает об опасности.
В понедельник и вторник, 24 и 25 сентября, погода значительно ухудшится, сообщается на сайте Белгидромета. Местами ожидается ветер порывами до 25–27 метров в секунду. Это почти 100 километров в час, пишет The Village Беларусь.
В понедельник ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны прогнозируются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15–20 м/с, местами до 22–27 м/с. Во вторник сильные порывы ветра сохранятся на большей части территории республики.
МЧС Беларуси в своем аккаунте в твиттере предупреждает об опасности и советует в эти два дня поменьше находиться на улице.
Друзья, я волнуюсь за вас. 27 м/с это почти 100 км/ч. Такие порывы ветра ожидают Беларусь, если прогноз оправдается. А ещё и ливни. Планируйте меньше находиться на улице, пожалуйста, в понедельник и вторник, отмените необязательные поездки, если есть возможность!— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 21 сентября 2018 г.