закрыть
22 сентября 2018, суббота, 17:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Беларуси ожидается ветер скоростью почти 100 километров в час

1
  • 22.09.2018, 16:44
  • 2,352

МЧС предупреждает об опасности.

В понедельник и вторник, 24 и 25 сентября, погода значительно ухудшится, сообщается на сайте Белгидромета. Местами ожидается ветер порывами до 25–27 метров в секунду. Это почти 100 километров в час, пишет The Village Беларусь.

В понедельник ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны прогнозируются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15–20 м/с, местами до 22–27 м/с. Во вторник сильные порывы ветра сохранятся на большей части территории республики.

МЧС Беларуси в своем аккаунте в твиттере предупреждает об опасности и советует в эти два дня поменьше находиться на улице.


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка - здраднік
Лукашэнка - здраднік Мікола Статкевіч
Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org