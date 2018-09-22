Сотрудниц государственных аптек заставляют носить короткие юбки и каблуки 10 22.09.2018, 18:43

3,872

Фото: Daily-Sochi.ru

Руководство «Белфармации» отказалось комментировать эту проблему.

Работницы государственной сети аптек «Белфармация» анонимно рассказали «Еврорадио» о стандартах обслуживания в их аптеках. Из-за откровенного дресс-кода аптекари часто болеют и жалуются на боли в ногах.

— Это какой-то ужас! Нас вынуждают выглядеть так, как будто мы какие-то девушки «с шоссе»! Напрямую это так не прописано, но вот простой пример. На работе нам выдают служебные халаты, длина которых — выше колена. По стандартам, мы должны надевать юбки, которые были бы не длиннее халата. Поэтому, например, у высоких девушек эта длина не превышает половину бедра! — рассказывает провизор.

Под халатом женщинам запрещают носить объемную и ворсистую одежду, джинсы, брюки. Цвет одежды должен быть светлого оттенка, однотонный и не контрастирующий с халатом. Получается, что теплые вещи под запретом даже зимой?

Фото: Еўрарадыё

— Именно так и получается. Причем под запрет попадают не только свитера, но и обычные кашемировые гольфы. Так, только за прошлую зиму почти все коллеги заболели из-за того, что невозможно тепло одеться на рабочем месте. Что мешает нормально прописать эти стандарты? Почему даже хирургические костюмы теперь под запретом? Да и в конце концов, зачем такие стандарты нужны? Мы должны помогать людям, а не думать, с какой внешностью и каким образом что-то им продать, — комментируют сотрудники.

Вызывают возмущение и требования к обуви. Она должна «позволять обработку медицинскими дезинфецирующими веществами» и при этом иметь каблуки.

— С обувью это вообще какая-то глупость. Запрещена даже резиновая обувь, хотя именно она является основной, например, среди хирургов. Посмотрите в интернете — большинство врачей даже в операционных ходят в тех же «Кроксах», а нам в аптеке это запрещено. Так и в чем нам ходить? А насчет каблуков — попробуйте залезть даже на небольшую лестницу, да еще в мини-юбке. Это же невозможно! — возмущается одна из работниц.

Фото: Еўрарадыё

Также в стандартах обслуживания прописаны требования к макияжу, цвету волос и даже маникюру. Ногти должны быть коротко острижены, а цвет лака — только натуральных оттенков. За невыполнение стандартов сотрудниц могут депремировать, то есть лишить почти половины от того, что получается в месяц.

Источники, с которыми журналистам «Еврорадио» удалось обсудить ситуацию, утверждают: эти стандарты были разработаны под руководством директора «Белфармации» Вячеслава Гнития, которого задержали в июле 2018 года по коррупционному делу.

Руководство «Белфармации» отказалось комментировать эту проблему. Санкцию на общение с журналистами должен предоставить лично министр здравоохранения, в чье подчинение входит сеть государственных аптек.