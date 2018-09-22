Как датчане доводили КГБ до белого каления 22.09.2018, 19:27

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Копенгаген

Деcять разоблачений советской разведки.

Датчане были просто умницы», — пишет бывший шеф военной разведки в книге, которая на днях выйдет в свет. Книга посвящена «важнейшей шпионской истории холодной войны», и ключевую роль в ней сыграла Дания. Мы уже прочли ее и предлагаем вам избранные места, пишет датское издание Berlingske, (перевод - inosmi.ru).

Он — один из героев холодной войны, и Дании суждено было сыграть особую роль в его жизни.

Зовут его Олег Гордиевский. Он — бывший агент КГБ, который, будучи в Копенгагене, пошел против своих и переметнулся на сторону британцев и датчан. По выражению датского историка и музейного куратора Пэра Хенрика Хансена (Peer Henrik Hansen), этот человек «спас мир».

Сейчас 79-летний Гордиевский живет в одном из пригородов Лондона под вымышленным именем. Известный британский писатель Бен Макинтайр (Ben Macintyre) решил рассказать его историю, которая давно требует отдельного повествования. Завтра выходит его книга «Шпион и предатель: величайшая шпионская история холодной войны».

Вот десять фактов оттуда, некоторые из которых особенно заинтересуют датчан.

1) 70% советских дипломатов — шпионы

В январе 1966 года молодой 28-летний советский дипломат прибыл с женой в Копенгаген. Звали его Олег Гордиевский. Официально он числился в визовом отделе, но на самом деле был агентом КГБ. Его задачей было вербовать шпионов и управлять их сетью. Лишь шестеро из 20 сотрудников советского посольства были настоящими дипломатами. Остальные были резидентами либо КГБ, либо военной разведки ГРУ.

Дом в Копенгагене, где жил Олег Гордиевский, будучи сотрудником советского посольства

2) Советский дипломат покупает «голубые» журналы

Датская служба безопасности и разведки (PET) была, как сообщается в книге, «маленькой, да удаленькой». Датские спецслужбы сразу заподозрили в Гордиевском агента и дали ему кодовое имя «дядя Гормсен».

Датские агенты выследили, как он покупает журналы с гей-порно на улице Истедгаде, и упомянули об этом в отчете союзникам. Вскоре после этого датская разведка решила поймать Гордиевского «на живца» (в англоязычной практике этот метод носит название «медовой ловушки» — прим. перев.). На вечеринке у одного дипломата из ФРГ Гордиевского начал обрабатывать подосланный датчанами агент: он угощал его выпивкой и вел себя «крайне дружелюбно». Датчанин даже предложил вместе отправиться в бар, но Гордиевский отказался. Оказалось, что никакой он не гомосексуалист, а журналы покупал, потому что о мужеложстве ничего не знал и хотел лишь продемонстрировать находку жене. Олег Гордиевский влюбился в Копенгаген и вообще в Данию — его любовь к городу во многом предопределила его переход на сторону Запада.

3) Агента КГБ допекают в копенгагенском универсаме

Тогдашний замруководителя датской разведки выведен в книге под прозрачным псевдонимом «Йорн Брун» (Jørn Bruun). Он крепко дружил с Ричардом Бромхедом (Richard Bromhead), одним из резидентов британской разведки МИ6. Вместе они развлекались тем, что допекали агентов КГБ. Особенно доставалось одному по фамилии Братцов. Как вспоминает Бромхед, Брун отряжал на задание двух своих лучших сотрудников, «Йенса Эриксена» и «Винтера Клаусена». Эриксен был маленького роста и носил огромные усы. Клаусен был такой здоровый, что проходил не во всякую дверь, поэтому Бромхед в шутку дразнил их «Астериксом и Обеликсом». Всякий раз, когда Братцов появлялся в одном копенгагенском универмаге, Клаусен шел к громкоговорителю и объявлял: «Господин Братцов из акционерной компании КГБ, подойдите, пожалуйста, на стойку информации». Когда это повторилось в третий раз, Братцова отослали обратно в Москву, вспоминает Бромхед.

Биография Олега Гордиевского

Родился в 1938 году. Отец — офицер НКВД (предтеча КГБ), один из сталинских палачей.

Завербован КГБ в 1964 году.

Направлен в Копенгаген. По мнению автора книги, влюбился в датскую столицу без памяти. Гордиевский учит датский язык и обожает все датское.

В 1968 его командировка подходит к концу. Он возвращается в штаб-квартиру КГБ в Москве, но в 1972 году выбивает разрешение вернуться в Копенгаген.

В 1974 году на встрече в копенгагенском отеле «САС Рояль» соглашается работать на британскую и датскую разведку.

В 1982 году получает назначение на должность заместителя начальника КГБ при советском посольстве в Лондоне. В 1985 году становится начальником. В том же году, его «сдает» американский перебежчик Олдрич Эймс (Aldrich Ames), начальник контрразведывательного управления ЦРУ, и его вызывают в Москву.

1 января 1976 года. Олег Гордиевский в Копенгагене

Гордиевский пускается в бега и с датской помощью попадает в Лондоне. В Великобритании его встретили с почестями, а в 2007 году Гордиевский был произведен в рыцари.

Критики в Дании разочарованы, что Копенгаген до сих пор не отметил его заслуг.

Сейчас Гордиевскому 79 лет, и он живет под охраной в пригороде Лондона вместе с женой. У него две дочери, которым также приходится жить под вымышленными именами.

СССР заочно приговорил его к смертной казни за измену родине, и Россия приговор до сих пор не отменила.

4) Датский политик действовал КГБ на нервы

КГБ попытался завербовать неназванного депутата фолькетинга (датский парламент — прим. перев.). Этот человек жил в одном городке в двух часах езды от Копенгагена. Он сразу же отправился к датским спецслужбам, и они, как рассказывает Бромхед, вместе выдумали план. Политик перезванивает агенту КГБ и говорит, что у него есть важные новости. Агент все бросает и едет к политику, а тот «напаивает его водкой и несет всякую околесицу». Еле живой, агент возвращается в посольство, всю ночь пишет подробный рапорт для КГБ и ложится спать лишь в шесть утра. Через пару часов политик снова будит его звонком и заявляет: «Приезжай, у меня снова важные новости». В конце концов, у агента не выдержали нервы и он попросился обратно в Москву. «Датчане были просто умницы», — хвалит Бромхед.

5) Известная датская бадминтонистка как приманка для МИ6

Ричард Бромхед тоже заинтересовался Гордиевским. Они с «Йорном Бруном» выдумывали новые способы пощупать его поближе. В Копенгагене Гордиевский увлекся бадминтоном, и его часто видели в спортзале с молодой коммунисткой по имени Анна. С этой стороны и решили зайти. Бромхед устроил вечеринку, куда пригласил Гордиевского, а заодно —известную датскую бадминтонистку. Он познакомил их в надежде развязать русскому язык. «На секс особенно не рассчитывали, но было бы славно, если бы им все закончилось», — рассказывает офицер МИ6. Бадминтонистка так и не узнала, что за роль она чуть было не сыграла в холодной войне.

6) Председатель Социалистической народной партии — «тайный связной КГБ»

Сеть советских шпионов в Дании была невелика, и вербовать новых было крайне тяжело, рассказывает Гордиевский. Датчане — люди честные, и предавать родину отказывались даже завзятые коммунисты. Но были исключения. Один из них — Герт Петерсен, тогдашний лидер Социалистической народной партии, а позднее — член Европейского парламента. В КГБ он проходил под кодовым именем «Зевс» и считался «тайным связным». Он поставлял Советам секретные данные из внешнеполитического комитета. Петерсен был хорошо информирован, но также падок на выпивку. Гордиевский всякий раз поражался, сколько пива и водки тот может уничтожить за КГБ-шный счет.

Олег Гордиевский держит свою книгу о КГБ, написанную в соавторстве с Эндрю Кристофером

Обвинения в адрес Герта Петерсена не новость, и он всегда их отрицал. Но не то, что завтракал с русскими, а что был шпионом и выдавал государственные тайны.

7) Гордиевский становится двойным агентом

Верил ли Олег Гордиевский хоть когда-нибудь в победу коммунизма, неизвестно. Но после 1968 года — когда СССР вторгся в Чехословакию — его иллюзии рассеялись окончательно. В октябре 1974 года Ричард Бромхед предпринял попытку его завербовать. Ранним утром он появился на площадке для игры в бадминтон. Гордиевский повел себя нейтрально, но дружелюбно, и они договорились встретиться через три дня в отеле «САС Рояль». Сотрудники датской разведки «Астерикс и Обеликс» спрятались за пальмой и следили за встречей. Работать на МИ6 и датскую разведку Гордиевский согласился. Одно из ключевых решений послевоенной истории было принято в номере копенгагенского отеля, пишет автор книги.

8) Упрятал за решетку норвежского «золотого мальчика»

Для встреч с Гордиевским датская и британская разведка анонимно сняли квартиру в многоэтажке в Баллерупе. Туда он и доставил свои первые важные результаты. Один из его начальников в посольстве как-то проговорился о двух шпионах на высоких постах в Норвегии. Гордиевский навел справки, благодаря чему в 1977 году была арестована сотрудница норвежского МИД Гунвор Ховик (Gunvor Haavik), завербованная КГБ еще в 1947 году. В 1984 году по наводке Гордиевского арестовали Арне Трехольта (Arne Treholt) по прозвищу «золотой мальчик». Гордиевский также помог раскрыть шефа шведской разведки Стига Берглинга (Stig Bergling), одного из самых злостных советских шпионов.

9) Гордиевского сдает американский предатель

Новый агент МИ6 и датской разведки шел в гору. В 1982 году Гордиевского направляют на работу в советское посольство в Лондоне. Там он вскоре возглавляет отдел КГБ и получает данные обо всей шпионской сети КГБ на западе. Свои возможности он использует на всю катушку: предотвращает риск советского ядерного удара, возникший было после того, как Москва по ошибке сама приняла за ядерный удар натовские учения. Когда в Лондон прибыл советский реформатор Михаил Горбачев, Гордиевский подсуетился и снабдил его британским «темником», благодаря чему встреча в верхах увенчалась успехом и привела к потеплению отношений с СССР. Американцы долго добивались, чтобы Великобритания сдала им свой источник информации в КГБ — и в конце концов их просьбы увенчались успехом. Правда, привело это к роковым последствиям: у КГБ в ЦРУ был свой человек, Олдрич Эймс (Aldrich Ames). Он-то и «слил» КГБ имена 21 агентов Запада — и среди них оказался и Гордиевский.

10) «Господин Хансен» бежит через Финляндию

КГБ отозвал Гордиевского в Москву. Там его накачали психотропными препаратами и допрашивали, но выбить из него признание так и не смогли. В итоге его отпустили, и британцы с датчанами пустили в ход план спасения. Гордиевский сел в поезд и приехал на окраину Ленинграда, где его подобрала МИ6 и спрятала в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами. «Форд сьерра» беспрепятственно пересек советско-финскую границу, но опасность отнюдь не миновала: у Финляндии был договор с СССР о выдаче русских перебежчиков. Поэтому с финской стороны действовали датские агенты, в том числе вышеупомянутый «Астерикс». Гордиевскому вручили датский паспорт — так он стал уроженцем Копенгагена господином Хансеном. Останови его финны, датчане сослались бы на Скандинавский паспортный союз и свободу передвижения. Но финны придираться не стали, и «господин Хансен» в компании двух британцев и троих датчан благополучно пересек еще одну границу и оказался в Северной Норвегии. Из Тромсё они вылетели в Осло, а оттуда — в Лондон.

Так «господин Хансен» (он же «дядя Гормсен») попал домой. Его семью из России выпустили лишь через шесть лет. В 2007 году британская королева Елизавета II пожаловала Гордиевскому Орден святого Михаила и Святого Георгия.